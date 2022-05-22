Hüma Süs Evi’nin 3. şubesi Buhara’da

Açılış törenine, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Alagöz, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, DEVA Partisi’nin eski İl Başkanı Orhan Vargeloğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Kamudan emekli olduktan sonra sektöre girdiğini ve 11 yıldır sektörün içinde olduğunu söyleyen İmran Eker, “söz, nişan, kına gecesi, düğün ve sünnet düğünü organizasyonlarının yanı sıra doğum odası, doğum günü, nikâh şekeri, teraryum, el yapımı saksılar, kesme çiçek, canlı çiçek ve yapay çiçek tasarımları” hizmeti verdiklerini dile getirdi.

İmran Eker, açılışlarında kendilerini yalnız bırakmayan katılımcılara da teşekkür etti.

Kurdele kesiminin ardından Hüma Süs Evi Organizasyon&Çiçekçilik dualarla hizmete açıldı.

Yapılan ikramların ardından açılış programı sona erdi.(Uğur GÖRKEM)

