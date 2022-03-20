Hülya Oryaşın hayatını kaybetti
CHP önceki dönem Çorum İl Başkan Yardımcısı Kenan Özcan’ın halası, Çorum Merkez Kuşsaray Köyü nüfusuna kayıtlı olup İzmir’de yaşayan Hülya Oryaşın (64), ani bir şekilde rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Güncel 20.03.2022, 18:24
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Sobacı Şükrü Özcan’ın kızı, İzmir’de yaşayan, Çorum Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü’nden emekli Nail Oryaşın’ın eşi, Erman ve Ebru’nun annesi, Yegane Özsaraç, Güler Topaktaş ve Ferdane Renkli'nin kız kardeşi Hülya Oryaşın (Özcan) vefat etti.
Edinilen bilgiye göre, ani bir şekilde fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Hülya Oryaşın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölüm sebebi ise yapılan otopsinin ardından belli olacak.
Hülya Oryaşın’ın ani vefatı derin üzüntüyle karşılandı.
Merhumenin cenazesi İzmir Karşıyaka'da toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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