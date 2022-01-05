Hulusi Aydaş anjiyo oldu

Çorum Merkez Mollahasan Köyü Muhtarı Hulusi Aydaş, ani olarak geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu anjiyo oldu.

Muhtar Aydaş, kalp rahatsızlığı sonucu Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak anjiyo oldu. Hulusi Aydaş’ın durumunun iyi olduğu, tedavisine bir süre devam edileceği öğrenildi.

Muhtar Aydaş, geçirdiği rahatsızlık sonucu kendisini tekrar sağlığına kavuşturan sağlık görevlilerine, bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan eş, dost ve akrabalarına teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

