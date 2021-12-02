“Hükümetin tüm uygulamaları millete zarar olarak dönüyor”

Hükümetin Mayıs ayında açıkladığı 2 bin 250 TL/ Ton buğday alım fiyatını değerlendiren İYİ Parti İl Başkanı Özsaçmacı, TİGEM’in ihale ile sattığı buğday fiyatının 5 bin 320 TL/Ton olduğunu vurguladı.

TMO’nun TİGEM’in buğdayına neden müşteri olmadığını soran Özsaçmacı, “Bakalım o açıkladığınız fiyata kardeşinizden buğday alabilecek misiniz?” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Mayıs ayında açıklanan buğday alım fiyatının öngörüsüzlüğünün her geçen gün daha iyi anlaşıldığını ve bu öngörüsüzlüğün buğday fiyatlarını kontrolden çıkararak ekmeklik buğdayın şimdiden 5 bin liranın üstüne çıkmasına neden olduğunu kaydeden Bekir Özsaçmacı yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Mayıs ayında açıklanan buğday alım fiyatı ile TMO’nun ithalat sürecinde uyguladığı politikalar çelişkilerle doludur. TMO’nun yurt dışından 400 dolara yaklaşan fiyatlarla buğday ithal etmektedir. TMO burada da uyumuş. Bizi dinleseydi Temmuz-Ağustos döneminde 260 dolar seviyesinde ithalatı bitirecekti. Yapmadı. Yapamadı. Peki şimdi elini tutan mı var? TİGEM’in buğdayına müşteri olsanıza! Bakalım o açıkladığınız fiyata kardeşinizden buğday alabilecek misiniz? Sonuç itibari ile vatandaşın ekmeğine yapılan ve yapılacak olan zamların kısaca teknik açıklaması bahsettiğim şekildedir. Diğer taraftan ise ülkenin yönetilemediği sonucu ortaya çıkmaktadır. Ülkeyi yönetilemez bir hale getirip tüm uygulamaları millete zarar olarak geri dönen bu iktidarın bir an evvel seçime gitmesi ülkemiz için en hayırlısı olacaktır.”

(Haber Merkezi)

