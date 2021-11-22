“Hükümet; ülkeyi kaosa sürüklüyor”

Türkiye Değişim Partisi İl Başkanı Engin Erenler, mevcut iktidarın ülkeyi giderek bir kaosa sürüklediğini ve artık bunun farkına vararak gitmeleri gerektiğini ifade etti.

Verilen sözlerin ve vaatlerin altının dolmadığını ve ülkenin her geçen gün ekonomik olarak daha da dibe yaklaştığını söyleyen TDP İl Başkanı Erenler, bu durumu esnafın da sokaktaki vatandaşın da farkında olduğunu ancak iktidarın bu sıkıntıları görmezden gelerek pembe bir tablo çizmeye çalıştığını kaydetti.

AKP’nin iktidarda kalabilmek için son kozların oynandığını, bunun da asgari ücret, EYT ve 3600 ek gösterge olduğuna dikkat çeken Erenler, “Kaşıkla verilen kepçeyle geri gidiyor. Sözde asgari ücret belirlenirken enflasyon rakamları göz önüne alınacak. Yağ bir yılda 3 katına çıkmış, fakirin ekmek alamayınca başvurduğu unun torbası 250 TL’ye dayanmış, şekere zam gelmiş, insanların dayanacak gücü kalmamış” dedi.

Kışın kapıya dayandığını, doğalgaz ve elektrik faturalarının gelen zamlarla artık cebi değil evi yakacak hale geldiğini anlatan Engin Erenler, bu sorunu nasıl çözeriz diye düşünmesi gerekenlerin vatandaşa kombinin derecesini düşürmesini tavsiye edecek kadar çaresiz olduğunu anlattı.

İktidarın önünü göremez haldeyken ülkenin onlarca yıl sonrasını planladıklarını iddia ettiğini anlatan Erenler, “Marketlerde sıvı yağın ikincisi vatandaşa satılmıyor. Zaten satılsa da vatandaşın alma imkanı kalmadı. Eskiden torbayla alınan şeker ve un kilo ile alınır hale gelmiş. Akaryakıta her gün gelen zamlar nedeniyle istasyonların önü zam öncesi araçlarla doluyor. Sonra Hazine ve Maliye Bakanı çıkıp benzin Avrupa’da da 1 Euro civarında Türkiye’de de 1 Euro civarında diye yorum yapıyor. Sayın Maliye Bakanı Avrupa’da asgari ücret 1500 Euro civarı Türk lirası ile 18.000 lira. Verin 18.000 lira asgari ücret kimsenin sesi çıkmasın ama yapamıyorsanız bu milletin aklıyla oynamaya kalkmayın” diye konuştu.

Hükümetin vatandaşa ihsanda bulunuyormuş gibi davranışlar içerisine girdiğini ancak bunların altından başka sorunların çıktığını anlatan TDP İl Başkanı Erenler sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaşanan sorunlar bu milletin gırtlağına kadar geldi. Artık yeter bu millete gölge etmeyin sizden iyilik isteyen yok. Türkiye Değişim Partisi’nin iktidarında ekonomiyle birlikte vatandaş da rahat edecek. Yandaşlara aktarılan ödenekler kesilecek boşa harcanan paralar vatandaşa hizmet olarak dönecek”

(Haber Merkezi)

