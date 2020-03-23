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“Hükümet çalışanları göz ardı etti”

Emek Partisi İl Başkanı Cafer Gökmen, Sağlık Bakanı başta olmak üzere tüm yetkililerin salgının yayılmasını önlemek için halka ‘evde kalın’ çağrıları yaptığını belirterek, “İşçiler ve emekçiler olarak bu çağrıya, ‘evde kalalım kalmasına da bu tencere nasıl kaynayacak?’ sorusuyla yanıt veriyoruz” dedi.

“Hükümet çalışanları göz ardı etti”

Emek Partisi İl Başkanı Cafer Gökmen, Sağlık Bakanı başta olmak üzere tüm yetkililerin salgının yayılmasını önlemek için halka ‘evde kalın’ çağrıları yaptığını belirterek, “İşçiler ve emekçiler olarak bu çağrıya, ‘evde kalalım kalmasına da bu tencere nasıl kaynayacak?’ sorusuyla yanıt veriyoruz” dedi.

23 Mart 2020 Pazartesi 19:29
“Hükümet çalışanları göz ardı etti”

İşçi ve emekçilerin can derdine düştüğü bu koşullarda korona virüs salgını ile ekonomik krizin etkilerini aşmanın derdine düşenlerin birçok fabrika ve işletmede işten atma ve ücretsiz izni gündeme getirdiğini kaydeden Gökmen, oysaki işçilerin, açıklanan ekonomik paketten beklentisinin işten atma ve ücretsiz izinlerin yasaklanması olduğunu söyledi.

Bu talebe kulak tıkayan Erdoğan ve AKP’nin gelmiş geçmiş en has patron partisi olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten EMEP İl Başkanı Gökmen, “100 milyarlık destek paketinden patronlara yeni teşvikler çıkarken, işçilere esnek, güvencesiz çalışma ve borçlanma kolaylığı çıktı. Hatta öyle ki, salgınla mücadeleye nasıl bir katkısı olacağı hâlâ düşünülen bir madde ile müteahhitler bile düşünülmüş! Müteahhitleri bile düşünen iktidar bir tek işçiyi, üretici köylüyü, emekliyi, işsizi, küçük esnafı düşünmemiş” dedi.

Virüs salgınının sınır ve sınıf tanımadığına dikkat çeken Gökmen, “Ama biliyoruz ki, salgına karşı mücadele ve sonuçları gayet sınıfsal ve politiktir. AKP Hükümeti, politik ve sınıfsal bir tercih yapmıştır. Bu tercihte işçi ve emekçiler yoktur. Üstelik 100 milyar liralık destek paketinin yükü tüm Türkiye halkının sırtına yıkılmıştır. Ekonomik krizin yarattığı daralmanın faturası, korona virüs salgını fırsat bilinerek halka kesilmiştir.

Hükümetin tercihi belli, sınıfsal ve politik tutumu da. O zaman biz işçi ve emekçilere düşen de kendi sınıfsal ve politik tutumumuzu almak. Sağlık hizmetlerinin tüm yurttaşlara parasız ve nitelikli olarak verilmesi için, işten atma ve ücretsiz izinlerin yasaklanması için, esnek ve güvencesiz çalıştırma biçimlerinin son bulması için birlikte mücadele edelim” dedi. (Haber Merkezi)

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