“Hukuksuz işten atılmalar rutinleşiyor”

Eğitim-Sen Çorum Şubesi önünde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Amasya Eğitim-Sen Şube Başkanı Mustafa Ölgün, “Ekmekçioğlu Metal A.Ş'de ‘Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller nedeniyle ‘fesih’ anlamına gelen 29 numaralı kodla işten atılan emekçi kardeşlerimiz için Eğitim Sen Amasya Şubesi ve Çorum KESK bileşenleri olarak sınıf dayanışması içerisinde desteklerimizi sunuyoruz” dedi.

Küreselleşme, vahşi kapitalizm ve kâr hırsının işçi sınıfının önüne aşılması zor engeller koymaya devam ettiğini belirten Ölgün, “Uzun zamandır yürütülen kanun tanımazlık, hak ve güvencelerin ihlali ve kâr hırsının can yakıcı boyutlara ulaştığını açık bir şekilde hissediyoruz. İşçi sınıfının tüm kesimleri durum karşısında bir çıkış yolu arıyor. Sendikalaşmanın, iş güvencesinin, tazminat hakkının önüne konulan engeller zaten çok zor durumda olan geniş halk kitlelerini hızla açlığa ve yoksulluğa sürüklüyor” dedi.

Hukuksuz işten atılmaların rutinleştiğini, mücadele eden işçi sınıfının sopayla hizaya çekilmeye çalışıldığını kaydeden Ölgün, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“Anayasal ve yasal hakları bile görmezden gelinerek hukuk tanımaz bir yola giriliyor. Unutulmamalıdır bu dünyanın toprağı, suyu, havası hepimize aittir. Devletler halkayla birlikte vardır ve halkın çıkarlarına hizmet etmekle sorumludurlar. Kanunlar hepimiz için vardır ve herkesin aynı kanunlara uyması zorunludur.

Sendika hakkı, toplu iş sözleşmesi ve grev hakkı Anayasa'da yer alan sosyal haklardandır. Bir hakkın anayasada yer alması, o hakkın güvenceye alınmış olduğunu, devletin anayasal güvence altına alınmış bu hakkın kullanılmasını sağlamak için yükümlülük altına girmiş olduğu anlamına gelir. Sendikal hakların tek güvencesi anayasa değildir. Sendika hakkının güvencesi ve kapsamı anayasa ve sendika hakkıyla ilgili uluslararası sözleşmeler birlikte ele alınarak saptanması gerekir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bağlayıcı yasalar çerçevesinde derhal harekete geçmeli ve Ekmekçioğlu işçileri başta olmak üzere kod 29 ile işten çıkartılan tüm emekçilerin durumlarını, sendikaların da temsil edildiği bağımsız kurullar oluşturarak, hızlı bir şekilde incelemeye almalıdır.

Sendikalaşmanın önündeki yasal ve psikolojik tüm engeller kaldırılarak emekçilerin sendikalaşma süreçleri teşvik edilmelidir. İrademizdir. Bu haklı ve meşru mücadelede her zaman sınıf dayanışması içerisinde olacağız.”

(Haber Merkezi)