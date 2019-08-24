Hukukçu anne babanın avukat kızı cübbe giydi

İstanbul Beykent Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Çorum Barosu’na kayıtlı olarak stajını babası Av. Ahmet Ünal’ın yanında tamamlayan Av. Aylin Ünal için yemin, ruhsat ve cübbe töreni düzenlendi. Törene Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi ve eski Çorum Baro Başkanı Av. Altan Akpınar, Baro Yönetim Kurulu Üyeleri Özer Akpınar, Tuğrul Damar, Staj hocası Av. Kasım Özarslan, Çorum Barosu eski Genç Avukatlar Meclisi Başkanı Gazi Atmaca ile çok sayıda hukukçu katıldı.

Çorum’da meslek hayatını sürdüren baba Av. Ahmet Ünal ile Ankara’da kamu avukatlığı görevine devam eden anne İlknur Çetin ve ağabeyi Akın Ünal’ın da hazır bulunduğu törende yemin eden Aylin Ünal’a ruhsatını annesi teslim ederken, cübbesini ise babası giydirdi.

Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, eski Baro Başkanı Altan Akpınar ve Gazi Atmaca’nın da çeşitli hediyeler verdiği Aylin Ünal’ı tebrik eden Yaşar, kendisinin iyi bir avukat olacağına inandığını söyledi. Çorum’da meslektaşları arasında 30-40 ailenin çocuklarının da ailelerinin aynı mesleğini seçtiğini hatırlatan Baro Başkanı Yaşar, mesleklerini çocuklarına daha iyi yerlerde bırakmak adına gayret gösterdiklerini vurguladı.

Bu ülkenin iyi hukukçulara ihtiyacı olduğunu anlatan baba Ahmet Ünal ile anne İlknur Çetin ise hem bedenen hem de beyin olarak insanı yoran stresli bir meslekleri olduğunu, Aylin’in de haktan, adaletten ayrılmayan, Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri ışığında hukuk devleti anlayışından ayrılmadan ahlaklı ve vicdanlı bir avukat olması tavsiyesinde bulundular.

(Volkan SINAYUÇ)