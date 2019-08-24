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"Hukuk mücadelemizi başlattık"

ÇORUM’da yolun karşısına geçmek isterken özel halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden Yiğit Emir Berksun'un (8) acılı ailesi, sürücünün serbest kalmasına tepki gösterdi. Aile olarak hukuk mücadelesi başlatacaklarını belirten anne Betül Berksun, "Gözlerimin önünde otobüsün iki tekeri oğlumun üstünden geçti. Oğlum öldü. Çocuğumun odası yoktu. Alacağımız yeni evde oğlumun ayrı odası olacaktı. Sokakta bir köpek kazada ölüyor, yüzlerce insan ayağa kalkıyor. Çocuğum kazada ölüyor ama sürücü elini kolunu sallayıp geziyor" dedi. 

"Hukuk mücadelemizi başlattık"

ÇORUM’da yolun karşısına geçmek isterken özel halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden Yiğit Emir Berksun'un (8) acılı ailesi, sürücünün serbest kalmasına tepki gösterdi. Aile olarak hukuk mücadelesi başlatacaklarını belirten anne Betül Berksun, "Gözlerimin önünde otobüsün iki tekeri oğlumun üstünden geçti. Oğlum öldü. Çocuğumun odası yoktu. Alacağımız yeni evde oğlumun ayrı odası olacaktı. Sokakta bir köpek kazada ölüyor, yüzlerce insan ayağa kalkıyor. Çocuğum kazada ölüyor ama sürücü elini kolunu sallayıp geziyor" dedi. 

24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:28
"Hukuk mücadelemizi başlattık"

Kaza, 18 Ağustos günü Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Annesi Betül Berksun ve kardeşi ile alışverişten dönen Yiğit Emir Berksun'a, yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada Ünal Yılmaz'ın kullandığı 19 AAH 208 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalan küçük çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yiğit Emir, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 3'üncü sınıf öğrencisi Yiğit Emir Berksun toprağa verilirken, gözaltına alınan otobüs şoförü Ünal Yılmaz ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Yılmaz'ın, verdiği ifadede çocuğun koşarak otobüsün önüne çıktığını, fren yapmasına rağmen güçlükle durduğunu ardından da sağlık ekiplerine haber verdiğini anlattığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan hayatını kaybeden Yiğit Emir Berksun'un kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Otobüs içerisindeki kamera tarafından anbean kaydedilen görüntülerde, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğun aniden otobüsün altında kaldığı, kaza anında da sürücünün bir başka kişiyle konuştuğu görüldü.

'YENİ EVİMİZDE ODASI OLACAKTI'

Kazada, çocuklarını kaybeden Betül-Fatih Berksun çifti, sürücünün serbest kalmasına tepki gösterdi. Kazanı anını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan anne Betül Berksun, "Çocuğumla birlikte okul alış verişlerini yapmak için gitmiştik. Oğlum karşıya geçmek isterken iki araç geçti.  Arkadan gelen halk otobüsü oğluma çarptı. Otobüsün şoförü çocuğuma çarptığında onu  kesinlikle görmedi. Görmedi çünkü, sürücü oğluma çarptığında yüzü sağ tarafa dönük birisiyle sohbet ederek araç kullanıyordu. Çığlık attım. Hiçbir şekilde fren bile yapmadı. Gözlerimin önünde oğlumun vücudunun üzerinden iki teker geçti, sürücü yoluna devam etti. Öğrendik ki sürücü serbest bırakılmış. Sokakta bir köpek kazada ölüyor yüzlerce insan ayağa kalkıyor. Oysa çocuğum kazada ölüyor ve sürücü elini kolunu sallayıp geziyor. Ölmeden 15 gün önce sünnet düğününü yaptırdım. Oğlum hayatı seven bir çocuktu. Çocuğumun odası yoktu. Ev arıyorduk ve alacağımız evde oğlumun ayrı odası olacaktı. Hatta mezar taşına da 'Hep bir odam olsun dedin, Cennette köşkün oldu yavrum' diye yazdırdık" dedi.

'SONUNA KADAR HUKUK SAVAŞI VERECEĞİM'

Fabrika işçisi baba Fatih Berksun ise hukuki mücadelelerinin süreceğini belirterek, "Oğlumuzu defnettik ve o gün sürücünün serbest bırakıldığını öğrendik. Nasıl bir karar alındı da bu kişi serbest bırakıldı anlamış değilim. Hukuk savaşımı sonuna kadar sürdüreceğim. Avukatım gerekli  işlemleri titizlikle sürdürüyor. Cezası neyse çekmesini istiyorum” diye konuştu.

Son Güncelleme: 24.08.2019 17:41
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