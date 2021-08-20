Türkiye Değişim Partisi (TDP) Çorum İl Başkanı Engin Erenler, Türkiye’ye yönelik mülteci akınına ilişkin konuşarak hiç kimsenin kontrolsüz, plansız ve elini kolunu sallayarak ülkeye giremeyeceğini dile getirdi.

Türkiye’de son günlerde meydana gelen mülteci akını ve vatandaşların mültecilerin kontrolsüz ve düzensiz olarak ülkeye girişine izin verilmesine yönelik tepkileri dinmek bilmiyor. Türkiye Değişim Partisi İl Başkanı Erenler de vatandaşın bu hassasiyetini gündeme getirerek açıklamada bulundu. Düzensiz olarak ülkeye giriş yapan kişilerle ilgili konuşan Başkan Erenler şunları söyledi:

“İktidarın Türkiye’yi yol geçen hanına çevirmesine vatandaşlarımızın olduğu gibi biz de son derece tepkiliyiz. Halk ekonomik krizle, asgari ücretle, işsizlikle, kısaca geçim derdi ile boğuşurken ideolojik planlamalar uğruna sormadan, sorgulamadan, ellerini kollarını sallayan herkesi ülkeye alamazsınız. Ne düşünülüyor ne planlanıyorsa iktidar bu tehlikeli plandan ve ateşle oynamaktan bir an önce vazgeçmeli. Bu ülke kimsenin babasının çiftliği değil. Bu kontrolsüz, plansız, düzensiz mülteci akını bu şekilde devam ederse ülke bunu kaldıramaz ve iktidar bu yükün altında ezilir. O yüzden ivedi şekilde sınırlarımız içine girenler, geldikleri yoldan aynı şekilde gönderilmelidir ya da bu iş düzenli bir şekilde halledilmelidir. Unutulmamalıdır ki hudut namustur!” (Haber Merkezi)