Son Dakika

HSK’dan kararname

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), adli ve idari yargıdaki görev değişikliğine dair kararnamesi yayımlandı.

Güncel 29.12.2020, 22:02
68
HSK’dan kararname

HSK'nın kararnamesi Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnamede, 324 adli yargı ile 61 idari yargı hakim ve savcılarının HSK tarafından yapılan görev değişiklikleri yer aldı.
HSK Birinci Dairesi'nin, 24 Aralık'taki adli ve idari yargıdaki hakim ve savcıları kapsayan mazeret kararnamesi sonucu Yargıtay üyeliğine seçilen İrfan Fidan'ın yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Yargıtay üyeliğine seçilen Yüksel Kocaman'dan boşalan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına ise Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Karaköse getirilmişti.
Kararnameyle Mersin, Şanlıurfa, Gaziantep, Karabük, Niğde, Rize ve Muş'a da yeni başsavcılar görevlendirilmişti.
(AA)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 30 Aralık 2020
İmsak 06:25
Güneş 07:56
Öğle 12:47
İkindi 15:08
Akşam 17:28
Yatsı 18:54

Gelişmelerden Haberdar Olun

@