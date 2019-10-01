HSK Üyesi Şahin amcasını kaybetti

Çorum merkeze bağlı Büyükgülücek Köyü’nden gelme HSK Üyesi Hüseyin Şahin’in amcası, Erdoğan Özkara ve müteahhit İlhan Eliaçık’ın bacanağı olan emekli öğretmen Abdullah Şahin’in cenazesi dün Ulucami’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Çiftlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenaze namazına Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.
ÇORUM HABER, Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)