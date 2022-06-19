HSK'nin yaz kararnamesiyle 33 ilin başsavcısı değişti
HSK'nin, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Eskişehir, Kocaeli, Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcıları değişti.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnameleri tamamlandı. 33 ile yeni başsavcı atanırken, 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri değişti.
HSK Birinci Dairesi tarafından karara bağlanan Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamelerine göre 33 ile yeni başsavcı atanırken, 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri değişti. Aralarında Antalya, Bursa ve Konya'nın da yer aldığı kararnameye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına İstanbul Başsavcı Vekili Zafer Koç, Konya Cumhuriyet Başsavcılığına Antalya Başsavcısı Halil İnal, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz getirildi.
Yeni atanan diğer başsavcıların isimleri şöyle:
Kayseri: Habib Korkmaz
Eskişehir: Ali Yeldan
Kocaeli: Ferhat Kapıcı
Gaziantep: İsmail Karataş
Şanlıurfa: Cuma Çoban
Çorum: Ahmet Bektaş
Van: M. Nadir Yağcı
Muğla: Oğuzhan Dönmez
Bolu: Ali Keleş
Kırşehir: Soner Aygün
Ordu: Hasan Uçak
Gümüşhane: Tuba Ersöz
Karaman: Ali İhsan Akdoğan
Yalova: Duygu Bayar
Yozgat: Recep Sevgili
Sinop: Mesut Pektaş
Kastamonu: Ercan Ceylan
Bilecik: Burak Olgun
Osmaniye: Uygur Kaan Ansay
Hakkari: Harun Ünlüsoy
Bitlis: Durmuş Ali Karakoca
Kars: Abdullah Amanvermez
Uşak: Bozan Çevik
Adıyaman: Ufuk Mustafa Süren
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