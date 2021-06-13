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Hoyhoy’daki yolların durumu içler acısı
Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve Hoyhoy mevkii olarak bilinen bölgedeki yolların durumu içler acısı bir halde.
Güncel 13.06.2021, 19:50
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Çok sayıda hobi bahçesi ve bağevinin bulunduğu bölgede bulunan yollarda derin yarıklar oluşurken, bu durum sürüş güvenliğini de olumsuz yönde etkiliyor.
Bölge sakinleri, Çorum Belediyesi’nden bu konuda bir adım atmasını beklediklerini belirterek, yolların en kısa sürede onarılması gerektiğini, aksi halde bölgede ciddi sıkıntıların yaşanabileceğini belirttiler.
(Haber Merkezi)
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