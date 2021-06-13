Hoyhoy’daki yolların  durumu içler acısı

Çok sayıda hobi bahçesi ve bağevinin bulunduğu bölgede bulunan yollarda derin yarıklar oluşurken, bu durum sürüş güvenliğini de olumsuz yönde etkiliyor.

Bölge sakinleri, Çorum Belediyesi’nden bu konuda bir adım atmasını beklediklerini belirterek, yolların en kısa sürede onarılması gerektiğini, aksi halde bölgede ciddi sıkıntıların yaşanabileceğini belirttiler.

(Haber Merkezi)

