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'Hoşgeldin bebek' projesinde 20 bin aile ziyaret edildi

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın, “Hoş geldin bebek” projesi kapsamında ziyaretlerde bulundu. Ailelerin bebek sevincine ortak olmak için ev ziyaretleri yapan Aşgın, ailelere gözaydınlığı diledi. 

'Hoşgeldin bebek' projesinde 20 bin aile ziyaret edildi

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın, “Hoş geldin bebek” projesi kapsamında ziyaretlerde bulundu. Ailelerin bebek sevincine ortak olmak için ev ziyaretleri yapan Aşgın, ailelere gözaydınlığı diledi. 

22 Haziran 2019 Cumartesi 16:57
'Hoşgeldin bebek' projesinde 20 bin aile ziyaret edildi

Feyza Aşgın, “Hoş Geldin Bebek projesi başladığı günden itibaren bugüne kadar 20 bin 793 aileye ziyarette bulunuldu. Hoş geldin bebek projesi gönül belediyeciliği alanında benim çok önemsediğim projeler arasında yer alıyor. İstisnasız her yeni doğan bebek için ailelerimize, ilgili arkadaşlarımız gidiyor. Zaman zaman bu ziyaretlere ben de dahil oluyorum. Ailelerin bebek sevinçlerini paylaşıyoruz, onlara çeşitli hediyeler veriyoruz ve bebeklerinin vatana, millete ve kendilerine hayırlı birer evlat olmalarını diyoruz” dedi. 
Bu tür ziyaretlerin aynı zamanda yardıma ihtiyacı olan ailelerin tespit edilmesi noktasında da büyük önem arz ettiğini ifade eden Feyza Aşgın, “Gidilen yerlerden yardıma ihtiyacı olan aileler tespit ediliyor ve Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde onlara gerekli yardımlar yapılıyor. Bu tür sosyal belediyecilik hizmetleri bu anlamda da ayrı bir öneme sahip” diye konuştu. 

(İHA)

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