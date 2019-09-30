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Hoparlör ve cips paketlerine zula halde uyuşturucu ele geçirildi

ÇORUM’da gerçekleştirilen operasyonda otomobil hoparlörleri ve cips paketlerine zula halde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden, 3'ü tutuklandı.      

Hoparlör ve cips paketlerine zula halde uyuşturucu ele geçirildi

ÇORUM’da gerçekleştirilen operasyonda otomobil hoparlörleri ve cips paketlerine zula halde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden, 3'ü tutuklandı.      

30 Eylül 2019 Pazartesi 11:12
Hoparlör ve cips paketlerine zula halde uyuşturucu ele geçirildi

Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.D.’nin Samsun,  M.V.A.’nin İstanbul ve A.B.’nin Ankara’dan Çorum'a uyuşturucu madde getirecekleri ihbarı aldı. Polis ekipleri takibe aldıkları araçları kent girişinde durdurdu. Narkotik dedektör köpeği 'Zeus’un da katıldığı aramalarda araçların bagaj kısmında hoparlör ve cips ambalajlarına gizlenmiş 374 adet uyuşturucu hap ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 kişiden M.D., E.K., ve S.B. tutuklandı.

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