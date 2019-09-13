Hollanda’da “akıllı şehir” araştırmaları

Çorum Belediyesi tarafından hazırlanan “Avrupa Birliği Şehir Eşleştirme Hibe Programı - Akıllı Şehir İçin Yol Haritası Projesi” kapsamında Hollanda’daki örnek uygulamalar hakkında bilgi almak üzere Amsterdam kentine çalışma ziyareti gerçekleştirildi.

Ziyaretin ilk gününde Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğu ziyaret edildi. Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan tarafından karşılanan heyette proje ortaklarının temsilcileri yer aldı. Heyette Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Macaristan Szarvas Belediye Başkanı Mihayl Babak, Litvanya Telsia Belediye Başkan Yardımcısı Almantas Lukavicius, Çorum TSO Başkanvekili Turgut İlgü ve Hitit Üniversitesi öğretim görevlisi Mehmet Aydınkal da hazır bulundu.

Başkonsolos Engin Arıkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Amsterdam şehri ve Türkiye-Hollanda ilişkilerinin mevcut durumu hakkında bilgiler verdi. Hollanda'nın teknoloji alanındaki faaliyetlerinden ve inovasyona verilen önem ve bazı çalışmalara değinen Başkonsolos, böyle bir projenin Çorum Belediyesi önderliğinde yürütülmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Ardından aynı heyetle birlikte Litvanya Büyükelçiliği’ne yapılan ziyarette Büyükelçi Vidmantas Purlys ile görüşüldü. Den Haag şehrindeki Büyükelçilik ziyareti sonrası, yine aynı şehirde bulunan Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı ziyareti gerçekleştirildi.

Hollanda'daki akıllı kamu binalarının en önemlilerinden olan binaya ilişkin bilgiler bakanlık çalışanları tarafından heyete verildi. (Haber Merkezi)