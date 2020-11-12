Hollanda heyeti “Çorum’un Yeşil Hikâyeleri”ni beğendi

Daha yeşil bir gelecek için Çorum ve Hollanda arasındaki potansiyel işbirliği fırsatlarını değerlendirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hollanda Büyükelçisi’ni Çorum’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Temiz bir çevrenin oluşması ve gelecek nesillere çok daha temiz ve sürdürülebilir bir çevre bırakmak için Çorum Belediyesi olarak yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Aşgın, “Gençlerimiz, yavrularımız için bizlere emanet olan çevreyi onlara en güzel şekilde teslim etmek istiyoruz. Bu amaçla doğayı, çevreyi koruyan projeler hayata geçiriyoruz” dedi.

Göreve geldikleri günden itibaren yaptıkları çalışmalarla Çorum’u daha yeşil ve yaşanabilir bir şehir haline getirecek projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Aşgın, “Şehrimizde yeşil dokunun egemen olması için hazırlanan tüm proje ve çalışmalara da destek oluyoruz” dedi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çorum temiz bir şehir. Aynı zamanda temizliğiyle de tanınan bir şehir. Temizliği ile bilinmek, Çorum denilince akla, “temiz bir şehrin” gelmesi bizim açımızdan, şüphesiz çok önemli bir değer. Bu değerimizi daha güçlendirmek, şehrimizde aktif ve hareketli bir sosyal hayata katkı sağlamak amacıyla yeni proje ve hizmetleri hayata geçirdik. Bazı projelerimizle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. ÇORBİS, Güneş Enerjisi Santrali, Biokütle Tesisi gibi çevreye yönelik çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

BÜYÜKELÇİ KWAASTENİET: “ÇORUM’UN YEŞİL HİKÂYELERİ MÜKEMMEL BİR ÖRNEK”

Büyükelçi Marjanne de Kwaasteniet de yaptığı konuşmada Çorum’da olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Yerel düzeyde eyleme geçerek küresel iklim değişikli sorununun çözümüne katkıda bulunabiliriz. Çorum’un yeşil hikayeleri bunun mükemmel bir örneğidir” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve ekibinin çok özverili çalıştıklarını belirten Büyükelçi Marjanne de Kwaasteniet, “Çorum ziyaretimiz AB İklim Diplomasisi Haftası ile aynı zamana denk geldi. Bu yıl sloganımız “Biz İklimiz” “Değişeceğiz.” Bugün burada tartışacağımız Çorum’un Yeşil Hikâyeleri bunun mükemmel bir örneğidir” dedi.

İki gün süren etkinlikte Akıllı Şehir Platformu üyeleriyle birlikte hızlı kazan proje fikirlerinin ortaya çıktığını ifade eden Kwaasteniet toplantının sonuçlarının heyecan verici olduğunu sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)