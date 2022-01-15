Hobi Köyü projesindeki arsalar ihale ile satışa çıkıyor

Çorum Belediyesi, Hobi Köyü projesi kapsamında Silim Kent bölgesi Kuruçay mevkiinde bulunan 28 arsayı ihale yoluyla satacak.

Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamada, mülkiyeti belediyemize ait olan Silim Kent bölgesi Kuruçay mevkiinde bulunan Hobi Köyü projesi kapsamındaki arsalar 2886 sayılı kanunun 45. Maddesine göre açık teklif artırma usulü ile satılacaktır dendi.

19 Ocak Çarşamba günü saat: 13.30’daki ihale Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonunda yapılacak. Satılacak arsalara ait listeye https://corum.bel.tr/28-adet-arsanin-satis-ihalesi internet adresinden ulaşabilirsiniz.

