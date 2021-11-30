“Hobi Köyü” arsaları satılıyor

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim dönemi verdiği sözlerden biri olan Hobi Köyü Projesi kapsamındaki arsalar ihale yoluyla satılacak.

Çorum Belediyesi Basın Birimi tarafından yapılan açıklamada mülkiyeti Belediye’ye ait olan Kuruçay mevkii Silimkent bölgesinde bulunan ve Başkan Aşgın’ın “Hobi Köyü Projesi” kapsamındaki arsaların 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre açık teklif arttırma usulü ile satılacağı belirtildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda bugün saat 15.00’de Encümen huzurunda düzenlenecek olan ihalede 14 arsa 120 ve 140 bin TL’den satışa sunulacak.

Açıklamada ihale ile ilgili bilgilere katılımcıların https://corum.bel.tr/14-adet-arsa-satisi/ web sayfasından ulaşılabileceği de belirtildi.

(Volkan SINAYUÇ)

