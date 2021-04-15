Hobi bahçesi satın aldılar, 3 yıldır hizmet bekliyorlar

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve bazı parti yöneticileri ile birlikte Soğuksu mevkiinde parsel sahibi vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Tahtasız, Çorum-Osmancık Karayolu Gölünyazı yakınlarındaki Soğuksu Köyü mevkiinde bulunan, Milli Emlak tarafından 230 parsel olarak belirlenen ve 130 vatandaşın satın almış olduğu imarlı villa arsası ve hobi bahçeleri için, 2018 yılından beri hiçbir faaliyet yapılmadığını açıkladı.

Tahtasız, “Projesi olan, devlet tarafından satılan parseller, 2018 yılında satılmasına rağmen 3 yıldır hiçbir çalışma yapılmamış. Bölgede bulunan parsellerin sahipleri, ana yola 200 metre mesafe olmasına rağmen bu yolu kullanamıyorlar. Şu anda kullandıkları yol tarla yolu, o da çamurdan dolayı geçilmiyor. Yol, elektrik, su, altyapı hizmeti henüz gelmedi. Vatandaşların devlete güvenerek aldığı hobi bahçeleri için gereken hizmetler bir an önce yerine getirilmelidir” dedi.



ARAÇLARLA, BİDONDA SU GETİRİP FİDAN SULUYORLAR

Vatandaşlar ise Özel İdare’nin bölgede hiçbir çalışma yapmadığını, yol ve su konusunda büyük mağduriyet yaşadıklarını, siyasilere, bürokratlara defalarca başvurmalarına rağmen henüz bir çözüme kavuşamadıklarını söylediler.

Vatandaşlar, “200 metrelik yolu kullanmak varken, 1200 metrelik eski yolu kullanmak zorundayız, o da çamur. Devlet, 200 metrelik yolu yapmak varken, 1200 metrelik yol için istimlak yapmaya çalışıyor. Bu da zaman ve kaynak israfıdır.

Meyve ağaçlarını diktik ancak sulayamıyoruz. Bahçelere arazi araçları ile tarlalardan geçerek gelebiliyoruz. Ağaçları sulamak için pet şişelerle su taşıyoruz. Yağmur yağarsa araçlarımız çamura saplanıyor, yolda mahsur kalıyoruz. Diktiğimiz ağaçları yaşatabilmemiz için sulamamız lazım ama su yok, su getirmek istersek yol yok. Devlet imarlı hobi bahçelerini sattıktan sonra bizi kaderimizle baş başa bıraktı. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” dediler.

Arsaları alırken kendilerine altyapı ve yol konusunda söz verilediğini hatırlatan arsa sahipleri, bu sözün yerine getirilmemesinden dert yandı.

Edinilen bilgiye göre; bölgede hobi bahçesi imar düzenlemesi yapılırken buranın su, elektrik ve yol probleminin kısa sürede tamamlanacağı açıklanmıştı. Büyük bir umutla araların satışlarını alan vatandaşlar ise söz verilen çalışmaların henüz başlamaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradı.

CHP İl Başkanı Tahtasız, konuyu Vali Mustafa Çiftçi ve ilgili kurumlara ileteceğini ve çözümün takipçisi olacağını bildirdi. (Haber Merkezi)