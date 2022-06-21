Hobi bahçelerine yoğun ilgi

Mülkiyeti Belediye’ye ait Kuruçay Mahallesi Silmkent bölgesinde bulunan 15 arsa daha 2886 Sayılı Kanun 45. Maddesi’ne göre açık teklif arttırma usulü ile en az %25'i peşin kalanı en fazla 12 taksitle satılmak üzere ihale edildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen üyeleri yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihale yaklaşık 5 saat sürdü. Saat 14.00’de başlayan ve 19.00’da sona eren ihalede muhammen bedeli 150 bin ile 190 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan 267.62 metrekare ile 301 metrekare arasında değişen ölçülerdeki 15 arsanın tamamı satıldı.

Her hobi bahçesi arsası için 20 ve üzeri talipli olurken arsaları uzun süren açık artırmalar sonunda İsmail Keçeli, Ferhat Sarıkaya, Abdulkadir Topçu, Bayram Satır, Suat Bozer, Eren Uysal, Hüseyin Akça, Nuran Akça, Hasan Hayran, Murat Şenses, Uğur Şahin, Furkan Albayrak, Muhammet Kan, Hayri Ormancı ve Tarık Şahin, 270 bin TL ile 332 bin TL arasında değişen fiyatlarla satın aldı.

Belediye’ye 15 arsanın satışından yaklaşık 4,3 milyon TL’lik gelir elde edilmiş oldu.



(Volkan SINAYUÇ)

