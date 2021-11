“HLT Tente ve Giyotin Sistemleri yeni teknolojileri Çorum’a taşıyor”

Bir işi ucuza yaptırmanın marifet olmadığını vurgulayan Halit Şahin, “İşyerinin yapısına bakacaksın; yedek parçası var mı, arıza durumunda ne kadar sürede müdahale ediliyor, sorunu çözebiliyor mu? Bizim için müşteri velinimettir” diye konuştu.

HLT Tente ve Giyotin Sistemleri Yetkilisi Halit Şahin’in sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

SORU: Kısaca firmanızı tanıyabilir miyiz? HLT TENTE nasıl doğdu? HLT’nin anlamı nedir?

CEVAP: HLT Tente ve Giyotin Sistemleri Ailesi olarak, bu işi Çorum’da 2013 yılından beri yapan firmayız. Babam Şükrü Şahin’in girişimleri ve gayretleri sonucu Çorum’u, ilçelerini, diğer komşu il ve ilçeleri tente, pergole, wintente, zipperde ve giyotin ile tanıştırdık.

Babam Şükrü Şahin’in emekli olmasından sonra, bu işin çıraklığını, kalfalığını ve ustalığını yapan birisi olarak, işlerimizin başına geçtim. Yenilikleri takip ederek doğru bildiğimiz ve inandığımız bu yolda yürümeye devam ediyoruz.

İsmim Halit olduğu için firma ismi olarak HLT’yi uygun gördük. İsmimizin ve işimizin hakkını vermek en temel amacımız.



SORU: Çorum’da tente alanında ilklere imza attınız. Günümüzde başka hangi yenilikleri müşterilerinizin hizmetine sundunuz?

CEVAP: İşimizle ilgili tüm yeni teknolojiyi takip ediyoruz, fuarlara katılıp oralardaki yenilikleri şehrimizde müşterilerimizle buluşturuyoruz.

Şu an yeni ürün olan gölgelendirme sistemlerinde çığır açacak olan Bioclimatik Tavan, Rooling Roof Akıllı Çatı, yine kumandalı katlanır cam çatı ve yüksek katlara, silinebilir ısı camlı sinerji artı konfor camlı giyotin sistemlerini Çorum’da ilk biz yaptık ve yapıyoruz. İlklerin öncüsü olmaya da devam ediyoruz.

SORU: Koronaya rağmen, müşterilerinize nasıl yaşam alanları sunuyorsunuz?

CEVAP: Her türlü kış bahçesi, müşterilerimiz isterse, üzeri sabit cam çatı veya kumandalı açılır cam çatı yaparak insanlara doğayla iç içe yaşam alanları oluşturuyoruz. Çağımızın teknolojisini kumandalı cam sistemleri ve kumandalı gölgelendirme sistemleri ile 4 mevsim yaşam alanları sunuyoruz.

Çünkü müşterilerimiz her şeyin en iyisine lâyık.



SORU: Sadece Çorum mu? Çevre illere de hizmetiniz oluyor mu? Talepler ne durumda?

CEVAP: Hepsi de işlerinde deneyimli, birbirinden kıymetli 9 ustamızla Türkiye’nin her yerine tente ve giyotin işleri yapıyoruz. İstanbul, Van, Trabzon, Samsun, Amasya, Kırıkkale, Muğla, Bodrum, Muğla, Fethiye, Kastamonu, Ankara, Yozgat, Osmaniye, Konya, Tokat ve ilçelerine, yine aklıma gelmeyen pek çok şehre ve ilçelerine iş yaptık, yapıyoruz.

Almanya, Hollanda ve Fransa’ya sandıklama sistemiyle, demonte olarak tente, giyotin ve bioclimatik tavan gönderdik. Ayrıca Türkiye’nin her yerine 5 iş gününde demonte tente ve giyotin gönderiyoruz.

SORU: Sizin için mesleğinizin zorlukları ve güzellikleri nelerdir?

CEVAP: Mesleğimiz sayesinde değişik şehirler ve insanlar tanıyoruz. Hemen her şehirde dostlarımız var. Bu işler bizim için, bir meslek değil, bir yaşam tarzıdır. Kuşların cıvıltısını annesinin ninnisi gibi dinlemeyenler bu mesleği yapamazlar. Bizim telefonlarımız 24 saat, Pazar dahil açıktır. İmalatlarımızın tamamı 2 yıl ve 5 yıl olmak üzere garantilidir. Garantisi bitmiş ürünler için ayrıca ilave ücret ödeyerek 5 yıla kadar garanti satın almak mümkündür.



SORU: Fiyat konusunda iddialı mısınız? En ucuzunu ben yapıyorum diyebilir misiniz?

CEVAP: Bu işi ucuza yaptırmak marifet değildir, ehline yaptıracaksın. İşyerinin yapısına bakacaksın; yedek parçası var mı, arıza durumunda ne kadar sürede müdahale ediliyor, sorunu çözebiliyor mu? Bir işin sadece fiyatına bakmak, yapılacak hileleri peşinen kabul etmek demektir.

Bizim işyerimizde patron müşteridir. Müşteri velinimettir.

SORU: İşyerinizde başka hangi imalatlarınız var?

CEVAP: İşyerimizde otomasyona dair her şeyi yapıyoruz. Bioclimatik tavan, rooling roof akıllı çatı, tente, pergole, zip perde, wintente, fotoselli kapı, ısı camlı sürme seri cam balkon, ısı camlı silinebilir giyotin ve ısı camlı katlanır cam balkon çeşitlerimiz mevcut.

SORU: İşinizle ilgili rakipleriniz var mı?

CEVAP: Bizim rakibimiz yok. Biz kimseyi rakip olarak görmüyoruz. Hepsi de bizim meslektaşımız ve arkadaşımız. “Bu şehrin işleri de, diğer şehirlerin işleri de hepimize yeter. Bölüşürsek tok oluruz “ anlayışını benimsiyoruz. Allah herkesin işini rast getirsin, kazançları bol ve bereketli olsun.

SORU: Son olarak söylemek istediğiniz var mı?

CEVAP: HLT Tente firması olarak gerek şehir dışı, gerekse Çorum içi ve ilçelerine, markası ve modeli ne olursa olsun, hangi firma tarafından yapıldıysa yapılsın, tüm tente, pergole, giyotin, fotoselli kapı, otomatik kepenk tamir ve bakımını yapıyoruz. Bu tür şikayeti olan müşterilerimiz, 7 gün 24 saat Tente Doktoru olarak Halit Şahin’e 0.545.601 04 98 numaralı telefondan ulaşabilirler.



(Aliye ÖNCEL)