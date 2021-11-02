Son Dakika

“HLT Tente ve Giyotin Sistemleri yeni teknolojileri Çorum’a taşıyor”

Firma yetkilisi Halit Şahin, kendi alanlarında tüm yenilikleri takip ettiklerini, fuarlara katılıp oralardaki yeni sistemleri Çorumlularla buluşturduklarını belirterek, Çorum’da ilklerin öncüsü olmaya devam ettiklerini söyledi.

Güncel 02.11.2021, 23:02
17
“HLT Tente ve Giyotin Sistemleri yeni teknolojileri Çorum’a taşıyor”

Bir işi ucuza yaptırmanın marifet olmadığını vurgulayan Halit Şahin, “İşyerinin yapısına bakacaksın; yedek parçası var mı, arıza durumunda ne kadar sürede müdahale ediliyor, sorunu çözebiliyor mu? Bizim için müşteri velinimettir” diye konuştu. 
HLT Tente ve Giyotin Sistemleri Yetkilisi Halit Şahin’in sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:
SORU: Kısaca firmanızı tanıyabilir miyiz? HLT TENTE nasıl doğdu? HLT’nin anlamı nedir?
CEVAP: HLT Tente ve Giyotin Sistemleri Ailesi olarak, bu işi Çorum’da 2013 yılından beri yapan firmayız. Babam Şükrü Şahin’in girişimleri ve gayretleri sonucu Çorum’u, ilçelerini, diğer komşu il ve ilçeleri tente, pergole, wintente, zipperde ve giyotin ile tanıştırdık. 
Babam Şükrü Şahin’in emekli olmasından sonra, bu işin çıraklığını, kalfalığını ve ustalığını yapan birisi olarak, işlerimizin başına geçtim. Yenilikleri takip ederek doğru bildiğimiz ve inandığımız bu yolda yürümeye devam ediyoruz. 
İsmim Halit olduğu için firma ismi olarak HLT’yi uygun gördük. İsmimizin ve işimizin hakkını vermek en temel amacımız. 


SORU: Çorum’da tente alanında ilklere imza attınız. Günümüzde başka hangi yenilikleri müşterilerinizin hizmetine sundunuz?
CEVAP: İşimizle ilgili tüm yeni teknolojiyi takip ediyoruz, fuarlara katılıp oralardaki yenilikleri şehrimizde müşterilerimizle buluşturuyoruz. 
Şu an yeni ürün olan gölgelendirme sistemlerinde çığır açacak olan Bioclimatik Tavan, Rooling Roof Akıllı Çatı, yine kumandalı katlanır cam çatı ve yüksek katlara, silinebilir ısı camlı sinerji artı konfor camlı giyotin sistemlerini Çorum’da ilk biz yaptık ve yapıyoruz. İlklerin öncüsü olmaya da devam ediyoruz. 
SORU: Koronaya rağmen, müşterilerinize nasıl yaşam alanları sunuyorsunuz?
CEVAP: Her türlü kış bahçesi, müşterilerimiz isterse, üzeri sabit cam çatı veya kumandalı açılır cam çatı yaparak insanlara doğayla iç içe yaşam alanları oluşturuyoruz. Çağımızın teknolojisini kumandalı cam sistemleri ve kumandalı gölgelendirme sistemleri ile 4 mevsim yaşam alanları sunuyoruz. 
Çünkü müşterilerimiz her şeyin en iyisine lâyık.


SORU: Sadece Çorum mu? Çevre illere de hizmetiniz oluyor mu? Talepler ne durumda?
CEVAP: Hepsi de işlerinde deneyimli, birbirinden kıymetli 9 ustamızla Türkiye’nin her yerine tente ve giyotin işleri yapıyoruz. İstanbul, Van, Trabzon, Samsun, Amasya, Kırıkkale, Muğla, Bodrum, Muğla, Fethiye, Kastamonu, Ankara, Yozgat, Osmaniye, Konya, Tokat ve ilçelerine, yine aklıma gelmeyen pek çok şehre ve ilçelerine iş yaptık, yapıyoruz. 
Almanya, Hollanda ve Fransa’ya sandıklama sistemiyle, demonte olarak tente, giyotin ve bioclimatik tavan gönderdik. Ayrıca Türkiye’nin her yerine 5 iş gününde demonte tente ve giyotin gönderiyoruz. 
SORU: Sizin için mesleğinizin zorlukları ve güzellikleri nelerdir?
CEVAP: Mesleğimiz sayesinde değişik şehirler ve insanlar tanıyoruz. Hemen her şehirde dostlarımız var. Bu işler bizim için, bir meslek değil, bir yaşam tarzıdır. Kuşların cıvıltısını annesinin ninnisi gibi dinlemeyenler bu mesleği yapamazlar. Bizim telefonlarımız 24 saat, Pazar dahil açıktır. İmalatlarımızın tamamı 2 yıl ve 5 yıl olmak üzere garantilidir. Garantisi bitmiş ürünler için ayrıca ilave ücret ödeyerek 5 yıla kadar garanti satın almak mümkündür. 


SORU: Fiyat konusunda iddialı mısınız? En ucuzunu ben yapıyorum diyebilir misiniz?
CEVAP: Bu işi ucuza yaptırmak marifet değildir, ehline yaptıracaksın. İşyerinin yapısına bakacaksın; yedek parçası var mı, arıza durumunda ne kadar sürede müdahale ediliyor, sorunu çözebiliyor mu? Bir işin sadece fiyatına bakmak, yapılacak hileleri peşinen kabul etmek demektir.
Bizim işyerimizde patron müşteridir. Müşteri velinimettir. 
SORU: İşyerinizde başka hangi imalatlarınız var?
CEVAP: İşyerimizde otomasyona dair her şeyi yapıyoruz. Bioclimatik tavan, rooling roof akıllı çatı, tente, pergole, zip perde, wintente, fotoselli kapı, ısı camlı sürme seri cam balkon, ısı camlı silinebilir giyotin ve ısı camlı katlanır cam balkon çeşitlerimiz mevcut. 
SORU: İşinizle ilgili rakipleriniz var mı? 
CEVAP: Bizim rakibimiz yok. Biz kimseyi rakip olarak görmüyoruz. Hepsi de bizim meslektaşımız ve arkadaşımız. “Bu şehrin işleri de, diğer şehirlerin işleri de hepimize yeter. Bölüşürsek tok oluruz “ anlayışını benimsiyoruz. Allah herkesin işini rast getirsin, kazançları bol ve bereketli olsun.
SORU: Son olarak söylemek istediğiniz var mı?
CEVAP: HLT Tente firması olarak gerek şehir dışı, gerekse Çorum içi ve ilçelerine, markası ve modeli ne olursa olsun, hangi firma tarafından yapıldıysa yapılsın, tüm tente, pergole, giyotin, fotoselli kapı, otomatik kepenk tamir ve bakımını yapıyoruz. Bu tür şikayeti olan müşterilerimiz, 7 gün 24 saat Tente Doktoru olarak Halit Şahin’e 0.545.601 04 98 numaralı telefondan ulaşabilirler.


(Aliye ÖNCEL)
 

#Halit Şahin #HLT Tente ve Giyotin Sistemleri
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6

Gelişmelerden Haberdar Olun

@