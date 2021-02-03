HKMO’dan HİTÜ ziyareti

Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kuyu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Fatih Ateş ve Suat Altıparmak ve Oda personeli Gözde Durkaya’dan oluşan heyet, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Faruk Maraşlıoğlu, Harita ve Kadastro Programı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin İnce, Öğretim Görevlisi Dr. Fazlı Engin Tombuş, Öğretim Görevlisi Murat Şahin, Öğretim Görevlisi İbrahim Murat Ozulu ile tanışma ve ortak yapılabilecek çalışmalar hakkında görüşmeler yaptı.

Yapılan görüşmelerde öğretim elemanlarından güncel-teknik gelişmelerle ilgili eğitim talebinde bulunuldu. (Haber Merkezi)