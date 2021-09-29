Hizmet üretici fiyat endeksi arttı

Öte yandan ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %36,83, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %25,43, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %12,62, gayrimenkul hizmetlerinde %137,14, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %18,54, idari ve destek hizmetlerinde %24,25 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %1,79, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %1,93 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %0,36 azalış, gayrimenkul hizmetlerinde %3,35 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %1,77 azalış, idari ve destek hizmetlerinde %1,41 artış gerçekleşti.

H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış telekomünikasyon hizmetlerinde %4,99, büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetleri %6,86, hukuk ve muhasebe hizmetlerinde %11,18 olarak gerçekleşti. Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri %137,14, su yolu taşımacılığı hizmetleri %88,93, hava yolu taşımacılığı hizmetleri %67,40 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. (Haber Merkezi)