Hizmet üretici fiyat endeksi % 71,63 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2022 yılı Ocak ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, H-ÜFE 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 13,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,63 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 36,94 artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 90,32, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 54,66, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 31,17, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 191,90, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 36,92, idari ve destek hizmetlerde yüzde 54,07 artış gerçekleşti.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri aylık yüzde 12,13 artarken, Yıllık H-ÜFE'ye göre 22 alt sektör daha düşük, 5 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Aylık ise H-ÜFE'ye göre 15 alt sektör daha düşük, 12 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

(Haber Merkezi)

