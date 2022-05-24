Hizmet-İş Sendikası’nda Köroğlu güven tazeledi

Başkanlık için 3 adayın yarıştığı Genel Kurul’da Mevcut Başkan Mustafa Köroğlu 40 oyla yeniden güven tazelerken, diğer adaylar Alpay Tosundereoğlu 29, Radi Solak ise 19 oy aldı.

Anitta Otel’de düzenlenen genel kurul, Divan Başkanlığı’na Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, üyeliklere ise Ziya Uzun, Ferman Zararsız, İsmail Pazar ve Fatih Doğan’ın seçilmesinin ardından başladı.

“ASGARİ ÜCRETİN ARTIRILMASIYLA

ÇALIŞANLAR BÜYÜK MUTLULUK YAŞADI”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Hizmet-İş Genel Başkanvekili Hüseyin Öz, çalışanların enflasyona ezdirilmemesi amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından asgari ücretin enflasyonun üzerinde arttırıldığını belirtirken, emekli maaşlarının da iyileştirildiğini savundu.

Asgari ücretin enflasyonun üzerinde arttırılması karşısında çalışanların büyük bir mutluluk yaşadığını kaydeden Öz, enflasyon artısının halen devam ettiğini belirterek, bu noktada belediyelerle ek protokol imzalamaya başladıklarını dile getirdi.

Öz’ün ardından Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hak-İş Konfederasyonu Onursal Genel Başkanı Salim Uslu da birer konuşma yaptı.

Protokol konuşmalarından sonra adaylar Radi Solak, Alpay Tosundereoğlu ve Mustafa Köroğlu da kısa birer konuşma yaptıktan sonra seçimlere geçildi.

Yapılan seçimde 40 oyla Mustafa Köroğlu yeniden başkan seçilirken Yönetim Kurulu ise Adem Yalçınkaya ve Mustafa Ünalan’dan oluştu.

Öte yandan Denetim Kurulu Ali Ardahanlı, Rüştü Şimşek ve İlhan Nakkaş, Disiplin Kurulu Murat Oral, Recep Eker ve Cesur Gözübüyük, üst kurul delegeleri ise Mustafa Köroğlu, Murat Bulut, Erdem Öztekin ve Ali Şahin’den oluştu.

Genel Kurula, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, HAK-İŞ Sendikası Onursal Genel Başkanı ve eski Çorum Milletvekili Salim Uslu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, SGK İl Müdürü Duran Cesur, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Sağlık-Sen İl Başkanı Ahmet Saatci ve sendika üyeleri katıldı. (Taner ŞİMŞEK)