Hizmet ihracatı 2020 yılında 25,2 milyar dolar
TÜİK’in uluslararası hizmet ticareti istatistiklerine (seyahat hariç) göre yaptığı açıklamada, hizmet ihracatının 2019 yılında 32,9 milyar dolar iken 2020 yılında %23,4 azalarak 25,2 milyar dolar olduğu belirtildi. Öte yandan hizmet ithalatı ise 2019 yılında 24,6 milyar dolar iken 2020 yılında %6,9 azalarak 22,9 milyar dolar oldu.
Genişletilmiş ödemeler dengesi hizmetler sınıflamasına göre taşımacılığın toplam ihracat içindeki payı 2019 yılında %71,1 iken 2020 yılında %64,6 oldu. İkinci sırada yer alan "diğer iş hizmetleri"nin 2019 yılında %9,7 olan payı 2020'de %11,6 oldu. Hizmet ihracatında 2020 yılında üçüncü sırada %8,3 pay ile "telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri" sektörü yer aldı.
Hizmet ihracatının önemli bir bölümünü oluşturan taşımacılık hizmetlerinde 2019 yılında yapılan ihracat 23 milyar 396 milyon dolar iken 2020'de %30,4 azalışla 16 milyar 278 milyon dolar oldu. Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatı 2020 yılında bir önceki yıla göre %43,1 artarak 2 milyar 92 milyon dolar oldu.
Taşımacılığın toplam ithalat içindeki payı 2019 yılında %39 iken 2020 yılında %35,3 oldu. İkinci sırada yer alan "diğer iş hizmetleri"nin payı ise 2019 yılında %22,4 iken 2020'de %21,2 oldu. Hizmet ithalatındaki payı %13,6 olan "telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri" sektörü, 2020 yılında da üçüncü sırada yer aldı.
Avrupa Birliği ülkelerine 2020 yılında yapılan hizmet ihracatı 9 milyar 789 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat ise 3 milyar 946 milyon dolar oldu. İthalatta 2020 yılında Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan ithalatın 10 milyar 417 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerinden yapılan ithalatın da 3 milyar 256 milyon dolar olduğu görüldü. (Haber Merkezi)
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|13
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