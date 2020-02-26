İl Başkanı Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri ile tanışma toplantısında bir araya geldi.

İl Başkan Yardımcıları Murat Günay ve Elif Tekeli ile birlikte mahalle başkanlarının da yer aldığı toplantıda Akar ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Ahlatcı, yeni yönetime seçilenlerle de tanışma fırsatı buldu.

AK Parti’nin hizmet odaklı bir parti olduğunu belirterek, 18 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte necip Türk milletine hizmet veriyor olmanın hazzını ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Ahlatcı, aynı duyguları yeni yönetime seçilenlerin de yaşama şansını elde ettiklerini vurguladı. Ahlatcı, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inandığımız yolda bu kutlu dava yolunda bundan önce olduğu gibi bundan sonrada birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar başta olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ve özverili bir çalışma sergileyen mahalle başkanları ve mahalle yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Ahlatcı, “Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin” temennisinde bulundu.

Ahlatcı, belirlenen kongre süreci çerçevesinde ilçe kongrelerine devam edileceğini kaydetti.

29 Şubat'ta Mecitözü ilçe kongresinin ardından, 1 Mart'ta Alaca, 2 Mart'ta Boğazkale ilçe kongrelerinin yapılacağını duyuran Ahlatcı, diğer ilçelerin kongre tarihleri ise önümüzdeki günlerde belirleneceğini sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)