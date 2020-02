Önceki gün Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi’nde konuşan Ceylan, teşkilatçılığın emek ve fedakârlık isteyen bir uğraş olduğunu söyledi. Çorum teşkilatlarının tüm bunların en iyisini yaptığını belirten Ceylan, “14 seçimde çok emek verdiler ve zaferler kazandılar. Hepinizden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Çorum’un tüm mahallelerinde her seçimde sandıkları patlattıklarını dile getiren Ceylan, “Çorum on dört seçimdir her zaman bir önceki seçimden daha çok katkıyla, daha çok sandıkları patlatarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sonuçları alnımız ak şekilde iletmemizi sağlamıştır. Hepinizle gurur duyuyoruz. Çorum’un tüm renklerine 530 bin nüfusuyla beraber onlara hizmet etmek boynumuzun borcudur. Gerek yerel yönetimlerde belediyemiz gerek, tüm ilçe belediyelerimiz teşkilatlarımız bu konuda çaba sarf ediyorlar” dedi. (Taner ŞİMŞEK)