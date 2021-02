“Hızlı trenle ilgili projeler bu yıl içinde tamamlanacak”

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Çorum’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ziyarette AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu ve Oğuzhan Kaya ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ülke genelinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Karaismailoğlu Çorum’a yapılan yatırımları da anlattı. Çorum’un ulaşım ve iletişim altyapısına çok önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Karaismailoğlu, “Son 19 yılda bu alanda yaklaşık 6 milyar liralık harcama yaptık. 2003’te sadece 59 km bölünmüş yol var iken bölünmüş yol uzunluğunu 5 kat artırıp 356 km’ye çıkardık. Çorum’un gelecek hedeflerini birlikte istişare ederek, atılacak adımları birlikte atacağız” dedi.

“HIZLI TREN PROJESİNDE 2022’DE YAPIM İHALESİNE BAŞLANACAK”

Çorum’u da yakından ilgilendiren Kırıkkale-Samsun Demiryolu ve Yüksek Hızlı Tren projelerini bu yıl içinde hızlı bir şekilde tamamlayacaklarını ve bundan sonra da ihale sürecini kısa sürede başlatmak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini bildiren Karaismailoğlu, basın mensuplarının havaalanı hakkında sorduğu soruya ilişkin şu açıklarda bulundu:

“Ülkemizin her noktasında çok büyük çalışmalarımız var. Hakkari'de de işimiz var, Edirne'de de işimiz var. Her yer bizim için çok kıymetli. Çorum'da bizim en kıymetlilerimizden bir tanesi. Çorum’un sorunu bizim sorunumuz. Böyle bir sorun varsa tabi ki biz bunu çözeceğiz. Planlamalarımız var, görev ve sorumluluklarımız var. Karada, havada, denizde ve hatta uzayda yapacak pek çok işimiz var. Hepsini bir program dilimi içerisinde yapacağız inşallah. Bu kadar büyük projeleri yapan bir ülke, her şeyin üstesinden gelir. O yüzden hiçbir endişeniz olmasın. Çorum’un derdi bizim derdimizdir.”

