“Hızlı treni getirmeye sizin siyasi ömrünüz yetmez”

Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, “Anladığım kadarıyla Çorum’daki mevcut siyasilerin buna ömrü yetmeyecek” dedi.

Hızlı tren için 2053 yılının gösterilmesine bir fıkra ile yanıt veren Cıdık, “Bir toplantıda Almanya, İngiltere ve Türkiye’nin Başbakanları bir araya gelmiş ve Alaaddin’in sihirli lambasını ovalamışlar fıkra buya lambadan cin çıkıvermiş.

Önce Almanya Başkanı sormuş cine; ‘Almanya’nın ekonomisi ne zaman düzelir?’ diye. Cin ‘5 yıl sonra’ demiş. Cinin bu lafı üzerine Almanya Başbakanı oturmuş ağlamaya başlamış, ‘desene benim siyasi ömrüm yetmeyecek’ diye. Ardından İngiltere Başkanı sormuş ‘İngiltere’nin ekonomisi ne zaman düzelecek?’ diye. Cin ‘10 yıl sonra’ deyince İngiltere Başkanı da oturmuş ağlamaya başlamış, ‘desene benim siyasi ömrüm yetmeyecek’ diye.

Sıra Türkiye Başkanı’na gelmiş. Bu sefer Türkiye Başkanı yöneltmiş cine aynı soruyu, tabi daha soru bitmeden bu sefer cin oturmuş ağlamaya başlamış. ‘Maalesef benim ömrüm yetmeyecek Türkiye’nin ekonomisinin düzeldiğini görmeye’ diye.

Maalesef bu hikaye; şehrimizde canlı bir şekilde yaşanmaya devam ediyor. Konuyu birçoğumuz söylemeden anladık sanırım. Vekillerimiz hızlı tren konusunda her konuda spikerlik görevini yerine getirirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca projenin 2053 yılında aktif olması hedefleniyor. Görünen odur ki; bu ilanı yapanların siyasi hayatı bu tarihi görmeye yetmeyeceğini görmek için de çok ileri görüşlü olmaya gerek olmadığı görüşündeyiz.

Saadet Partisi iktidarında Çorum’un kalkınmasına yönelik yatırımların tamamını; Organize Sanayi Bölgesi’nin tespiti, şeker fabrikasının temelinin atılmasını ve Ankara yolunun ihalesinin yapılması vb. gibi en kısa zamanda ve en güzel şekilde yapılacaktır inşallah.” (Haber Merkezi)

