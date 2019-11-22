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Hızlı tren Çorum’da 23 köyden geçecek

Önümüzdeki yıllarda Çorum'dan geçmesi planlanan ve Çorumluların en büyük hayalleri arasında yer alan hızlı trenin 23 köyden geçeceği öğrenildi.

Hızlı tren Çorum’da 23 köyden geçecek

Önümüzdeki yıllarda Çorum'dan geçmesi planlanan ve Çorumluların en büyük hayalleri arasında yer alan hızlı trenin 23 köyden geçeceği öğrenildi.

22 Kasım 2019 Cuma 01:44
Hızlı tren Çorum’da 23 köyden geçecek

Projesi tamamlanan ve ihale aşamasına gelen Samsun-Çorum-Kırıkkale Hızlı Tren Hattı’nın hangi bölgelerden geçeceği ve durak yerleri belli oldu. Samsun-Çorum-Kırıkkale hızlı tren hattının Çorum merkez Narlık, Salman, Kalehisar, Kiranlık, Sapa, Hamdi, Sazdeğirmeni, Sarımbey, Çayhatap, Yenice, Bozboğa, Ömerbey, Bayat, Ahmediye ve Kuşsaray köyleri, Sungurlu ilçesine bağlı Gafurlu, Beşdam, Karakaya, Kırankışla köyleri, Mecitözü ilçesine bağlı Çiftli, Gökçebel ve Pınarbaşı köyleri, Boğazkale’ye bağlı Örenkaya ve Evci Beldesi olmak üzere 23 köyden geçeceği belirtildi.

450 km uzunluğunda planlanan hattın Çorum dışında Kırıkkale-Samsun, Yozgat ve Tokat güzergahı ise şu şekilde açıklandı: “Kırıkkale ili Delice ilçesi Baraklı köyü, Amasya ili Merzifon ilçesi Balgöze, Çaybaşı, Kamışlı, Saraycık, Sarıbuğday, Yeşilören, Ortaova köyleri, Kayadüzü beldesi, Amasya ili Suluova ilçesi Armutlu, Cürlü, Çayüstü, Kurnaz, Salucu, Uzunoba, Harmanağılı köyleri, Amasya Merkez köyleri Boğazköy, Fındıklı, İpekköyü, Kapıkaya, Kayabaşı, Ovasaray, Aksalur, Damudere, Karaçavuş, Kızoğlu, Yeşildere köyleri, Yozgat ili Yerköy ilçesi Karacaahmetli, Hacıosmanlı köyleri, Yozgat Merkez Örencik, Söğütlüyayla, Aydoğan, Karalar köyleri, Tokat Turhal ilçesi Samurçay, Sütlüce köyleri, Tokat Merkez, Samsun Havza ilçesi Merkez Çeltek, Paşapınarı, Mısmılağaç, Tuzla, Karageçmiş, Bekdeğin Beldesi, Samsun Kavak ilçesi, Çukurbük, Kayabaşı, Doruk, Karadağ, Üçhanlar, Kuzulan, Muratbeyli, Dura, Yukarıçirişli, Aşağıçirişli, Tatarmuslu, Tabaklı, Kurşunlu, Germiyan, Güneyce köyleri, Samsun’un Canik İlçesi Kaleboğazı, Demirci köyü, Merkez Derebahçe mahallesi.”

Çorum-Samsun arası hızlı tren projesine kaynak temini adına Çinli bir firmayla görüşmeler sürerken, yap-işlet-devret modeli düşünüldüğü belirtiliyor.

(Haber Merkezi)

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