“Hızlı tren 2023’te ihale edilecek”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile konuya ilişkin görüşme yaptıklarını açıklayan Ceylan ve Kaya, hızlı trenin Çorum için önemini bildiklerini, vatandaşın ulaşım konforunu artıracak demiryolu projesinin 2023 yılında ihale edileceğini, yüklenici firmanın işi teslim aldığında da verilen süre uyarınca projeyi bitireceğini dile getirdi.

Özellikle Çorum sanayiini lojistik anlamda rahatlatacak demiryolu projesinin devasa bir proje olduğunu kaydeden Milletvekili Ceylan ve Kaya; “Yüzlerce kilometrelik bir demir yolu ağından bahsediyoruz. Dolayısıyla normalden fazla sürmesi doğal. Ancak 2053 iddiaları gerçeği yansıtmıyor” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

