Hızır Lokması’nda buluştular

Hızır orucu bitiminde Hızır lokması ve cemde bir araya gelen vatandaşlar, dedelerin ve aşıkların öncülüğünde gönül birlikteliği sağlayarak oruçlarının Hak katında kabulünü diledi. Hacı Bektaş Vakfı Çorum Şubesi’nde bir araya gelen vatandaşlar, Hızır aşkına verilen kurbanların lokmasına ortak oldu. Lokma paylaşımının ardından vakıf binasında bulunan cemevinde “Hızır Cemi” düzenlendi.

Programa; Tahtasız, Tokgöz ile birlikte CHP Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



(Haber Merkezi)

