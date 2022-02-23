Hızır Lokması’nda buluştular
Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve parti yöneticileri, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ve Alevi Kültür Merkezi tarafından düzenlenen Hızır Lokması’na katıldı.
Güncel 23.02.2022, 20:26
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Hızır orucu bitiminde Hızır lokması ve cemde bir araya gelen vatandaşlar, dedelerin ve aşıkların öncülüğünde gönül birlikteliği sağlayarak oruçlarının Hak katında kabulünü diledi. Hacı Bektaş Vakfı Çorum Şubesi’nde bir araya gelen vatandaşlar, Hızır aşkına verilen kurbanların lokmasına ortak oldu. Lokma paylaşımının ardından vakıf binasında bulunan cemevinde “Hızır Cemi” düzenlendi.
Programa; Tahtasız, Tokgöz ile birlikte CHP Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
(Haber Merkezi)
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