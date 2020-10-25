HİTÜ’ye yeni enstitü

Hitit Üniversitesi’ne bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün kurulması ve 3 enstitünün kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

HİTÜ tarafından yapılan açıklamada Resmi Gazete'nin 23 Ekim 2020 tarih ve 31283 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na göre Hitit Üniversitesi bünyesindeki Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatılarak yerine Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre HİTÜ’de faaliyetlerini sürdüren 3 enstitü, tek çatı altında toplanarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü altında birleşmiş oldu.

(Haber Merkezi)