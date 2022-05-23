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HİTÜ’ye TÜBİTAK desteği

Hitit Üniversitesi öğrencilerinin, sağlık, spor, enerji, elektronik teknoloji ve moleküler biyoloji gibi alanlarda hazırladığı toplam 23 araştırma projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmeye değer bulundu. 

Güncel 23.05.2022, 19:21
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HİTÜ’ye TÜBİTAK desteği

TÜBİTAK tarafından yürütülen 2209-B - Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı 2021 Yılı 3. Dönem ile 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2021 Yılı 2. Dönem Çağrısı destek hakkı kazananların listesi açıklandı. 
32 PROJEDEN 23’ÜNE DESTEK
TÜBİTAK tarafından yürütülen 2209-B - Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı ile 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında HİTÜ öğrencilerinin hazırladığı 32 projenin 23’ü destek almaya hak kazandı. 
HİTÜ’nün 2020 yılı 1. dönemde 9 öğrenci projesi, 2020 yılı 2. dönemde 16 öğrenci projesi, 2021 yılı 1. dönemde 9 öğrencinin projesi kabul görmüştü. Açıklanan sonuçlara göre HİTÜ’de 2021 yılı 2. ve 3. döneminde kabul gören 23 proje ile son iki yılda desteklenen toplam öğrenci proje sayısı 57’ye ulaştı.
5 FAKÜLTE VE 2 MYO’DA ÖĞRENCİLERE DESTEK
2209-B - Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında HİTÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’ndan Cansu Diril’in, Tıp Fakültesi öğrencilerinden Ahmet Oğuzhan Öztürk’ün ve Mehmet Ozan Atila’nın çalışmaları, desteklenecek projeler arasında yer aldı. 
2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında ise Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden İlayda Eraslan’ın, Bengüsu Yılmaz’ın, Yasemin Serbest’in  ve Damla Nur Şahin’in ve İrem Tohum’un projeleri, Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu’ndan Nihat Eğri’nin ve Can Yıldız’ın projeleri, Tıp Fakültesi’nden Serhan Tamerer’in, Yusuf Müslüm Ergül’ün, Esra Karakoç’un  ve Hüseyin Emre Öztürk’ün projeleri, Mühendislik Fakültesi’nden Erdem Uzun’un, İbrahim Köktaş’ın, Mehmet Fatih Bodur’un ve Doğukan Cürek’in projeleri, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’ndan Osman Bodur’un ve Yusuf Sular’ın, Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Seda Karsavran’ın ve Sohbet Ennur Kütük’ün projeleri ile Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Tuğbanur Baş’ın projesi desteklenecek.
PROF. DR. ÖZTÜRK: “ÖĞRENCİLERİ TÜBİTAK İÇİN TEŞVİK EDİYORUZ”
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, TÜBİTAK desteği almaya hak kazanan öğrencileri ve danışmanlarını tebrik ederek, çalışmalarında başarı dileğinde bulundu.
Öğrencilerin araştırmacı kişiliklerinin ortaya çıkarılmasında TÜBİTAK projelerinin önemli rol oynadığını belirten Prof. Dr. Öztürk, şöyle konuştu: “Bu nedenle üniversite olarak öğrencilerimizi TÜBİTAK projelerinde yer alması için teşvik ediyoruz. Bu doğrultuda, üniversitemizde yeniden yapılanma kapsamında kurduğumuz ofislerimizden Teknoloji Transfer Ofisimizin çok ciddi çalışmaları var. Hocalarımızın öğrencilerimizin gayreti ile ortaya çok güzel projeler çıktı. Sağlıktan spora mühendislik alanından moleküler biyolojiye kadar geniş bir alanda özgün öğrenci projelerimizin TÜBİTAK tarafından desteğe değer bulunması bizleri mutlu etmiştir. Proje üreterek birlikte yeni başarı hikayeleri yazdığımız öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Tabi proje sayısını artırmak için daha çok çalışmamız lazım. Gençlerimize güveniyoruz. İnanıyorum ki üniversitemizden önümüzdeki dönemlerde çok daha fazla proje çıkacaktır.”
(Volkan SINAYUÇ)
 

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