HİTÜ’ye TÜBİTAK desteği

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2020/2. Dönem bilimsel değerlendirme sonuçlarını açıklandı. Buna göre Hitit Üniversitesi’nden 15 projenin sunulduğu söz konusu program kapsamında, 6’sı makine mühendisliği, 1’i elektrik ve elektronik mühendisliği, 2’si endüstri mühendisliği, 3’ü moleküler biyoloji ve genetik alanında olmak üzere toplam 12 projenin desteklenmesi kararlaştırıldı.

HİTÜ Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Chamberlain Tagni Fossi’nin “Eklemeli İmalat Teknolojisi ile Üretilmiş Farklı Bağlantı Yüzey Alanlarına Sahip Yapıştırmalı Bağlantıların Çevresel Koşullar Altındaki Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi”, Engin Haydar Bektaş’ın “Isı Depolamalı Dirençlerle Bir Güneş Kolektörünün Etkinliğinin Arttırılması”, Büşra Kaya’nın “Yüksek Alüminyum Çeliklerinin Sürekli Dökümü için Lime-Alümina Esaslı Kalıp Tozlarının Geliştirilmesi”, Uğurcan Çelik’in “3-B Yazıcılar ile Üretilen Ürünlerin Yüzey Kalitesinin İyileştirilmesinin Ürünlerin Mekanik ve Tribolojik Özelliklerine Etkisi” ve Zeliha Örnek’in “3-B Yazıcı İle Büyük Boyutlu Parçaların Üretilmesi İçin Yöntemlerin Geliştirilmesi”, Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Ceyda Özmen ve Şevval Topçu’nun “Görüntü İşleme Yöntemi ile Kapalı Mekanlar İçin COVID-19 Mesafe Kuralı Uyarı Sistemi Geliştirilmesi”, Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Gaye Nur Başol’un “Kovid-19 Aşı Nakil Çantası Geliştirilmesi” ile Zeynep Kaya ve Zeynep Yücel’in “Yapay Sinir Ağı Kullanılarak Endüstriyel Seramik Atık Malzemelerinden Geliştirilen Fren Balatalarının Sürtünme Katsayısının Tahmini”, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Rama Abdülhamid ve Esra Özel’in “Kakao Tozuna Keçiboynuzu Tozu İlavesi İle Yapılan Tağşişinin Saptanmasında Alternatif Yöntemlerin Geliştirilmesi”, Yusuf Sağır, Hanife Çakal ve Esma Elmacı’nın “Seramik Takviyeli Kompozit Mg alaşımlarının yapay vücut solüsyonlarında biyo-uyumluluk incelemeleri”, Buket Uysal, Sena Nur Susamcı ve Suzan Kübra Şahin’in “Kolorektal Kanserde Hipoksi Durumunda Matriks Metalloproteazların Jelatin Nanopartiküllere Enkapsüle Doğal Bir Polifenol ile İnhibisyonu” ile Mücahit Ebrar Çuluk’un “Un Yem Sektöründe Kullanılan Pnömatik Sistemlerin Geometrik Optimizasyonu” başlıklı projesi, TÜBİTAK’ın desteklediği projeler arasında yer aldı.

Hitit Üniversitesi öğretim elemanları ve Proje Koordinasyon ve Yönlendirme Ofisi ile Teknoloji Transfer Ofisi koordinasyonunda öğrenciler tarafından hazırlanan söz konusu projelerin, makine, imalat ve sağlık teknolojileri alanında önemli yenilikler ortaya koyması beklendiği belirtildi.

HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Öztürk de makine ve imalat teknolojileri alanında atağa geçmiş durumda olduklarını, bu alanda ülkede ihtisaslaşan tek üniversite olarak Hitit Üniversitesi’nin attığı adımların sonuçlarının yavaş yavaş görülmeye başlandığını vurguladı.

TÜBİTAK’ın desteklemeye değer bulduğu öğrenci projelerinin ağırlıklı makine ve imalat teknolojilerine yönelik olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Öztürk, HİTÜ’nün makine ve imalat teknolojileri alanının ülkemizde amiral gemisi olması için gayret ettiklerini, TÜBİTAK’a sunulan ve desteklenmeye değer görülen öğrenci projelerinin bu anlamda çok önemli olduğunu, ayrıca Covid-19 ile mücadeleye katkı sunacak iki ayrı projenin de desteklenmesini önemsediklerini dile getirdi.

Prof. Dr. Öztürk, projeleri kabul edilen öğrencileri ve destek veren öğretim elemanlarını tebrik ederek, başarılı bir çalışma dönemi geçirmeleri temennisinde bulundu.



(Haber Merkezi)

