HİTÜ’ye bir bölüm daha

Hitit Üniversitesi (HİTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümüne, 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci alımı yapılacağı açıklandı.

Yükseköğretim (YÖK) Genel Kurulu, HİTÜ’nün bölüme öğrenci alması yönündeki teklifini onayladı. Karara göre İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümüne önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren YKS ile 50, Yurtdışından Öğrenci Kabul kontenjanı ile de 30 öğrenci alınması planlanıyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada bölümler ilgili şu bilgilere yer verildi: “Uluslararası İlişkiler lisans programının, öğrencilerin siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında yetkin akademik bilgiye, muhakeme gücüne, araştırma ve gözlem tekniğine sahip olmalarını sağlamayı, kamu sektörüne veya mesleki açıdan siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında yetişmiş uzmanların efektif katılımını tercih eden özel sektör kuruluşlarına yönelik, alanında araştırma yapabilen donanımlı profesyoneller yetiştirmeyi amaçlıyor.

ÖĞRETİM DİLİ % 100 İNGİLİZCE

Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim dilinin yüzde 100 İngilizce olması sayesinde de ülkemizin sahip olduğu ekonomik, toplumsal, politik ve kültürel değerler ile bilimsel bilginin akademik çalışmalarla evrensel ölçeğe taşınması, küreselleşmiş dünyada üretilen değerlerin ve gelişmelerin de ulusal ve yerel ölçeğe aktarılması bakımından katkı sunması hedefleniyor”

Öte yandan HİTÜ’de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 2020 yılında 80 öğrenci alacak olan Uluslararası İlişkiler Bölümü ile aktif bölüm sayısının 8’e yükseldiği de belirtildi.

(Haber Merkezi)