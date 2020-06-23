HİTÜ’ye bir atama daha

Hitit Üniversitesi tarafından yapılan duyuruda “Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Karaca Küçük, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü görevine atanmıştır. Ataması yapılan öğretim üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” denildi.

Yapılan açıklamada Dr. Öğretim Üyesi Şeyma Karaca Küçük tebrik edilerek yeni görevinde başarılarının devamı dilendi.

(Haber Merkezi)