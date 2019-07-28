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HİTÜ’ye 7.444 yabancı öğrenci başvurdu

Hitit Üniversitesi yabancı öğrencilerin de gözdesi oldu.

HİTÜ’ye 7.444 yabancı öğrenci başvurdu

Hitit Üniversitesi yabancı öğrencilerin de gözdesi oldu.

28 Temmuz 2019 Pazar 19:45
HİTÜ’ye 7.444 yabancı öğrenci başvurdu

Henüz genç bir üniversite olmasına rağmen devlet ve vakıf üniversiteleri arasında etkinliği giderek artan Hitit Üniversitesi’ne uluslararası öğrenciler tarafından yoğun ilgi gösteriliyor.

Uluslararası öğrenci başvuruları kapsamında Hitit Üniversitesi’nde eğitim almak için 84 ülkeden 7 bin 444 öğrenci başvuruda bulunduğu açıklandı. HİTÜ’nün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre en fazla başvuruda bulunan yabancı öğrencilerin ülkesine bakıldığı zaman Suriyeli öğrencilerin ilk sırada yer aldığı ve bu ülkeyi Mısır ve Yemenli öğrencilerin takip ettiği dile getirildi.

ABD, Fransa, Danimarka gibi ülkelerin yanı sıra Yeni Zellenda, Fildişi Sahili, Fillipinler, Porto Riko gibi ülkelerden de eğitim almak isteyen uluslararası öğrencilerin Hitit Üniversitesi’ne başvuru yaptığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Türkiye'nin en genç devlet üniversitelerinden biri olduklarına işaret ederek uluslararası akademik camiada tanınırlıklarının da her geçen yıl arttığını söyledi.

Yükseköğrenim için HİTÜ’yü tercih eden öğrenci sayısının her geçen yıl arttığının altını çizen Prof. Dr. Öztürk, en fazla başvurunun alındığı ülkeler arasında 4 bin 446 öğrenciyle Suriye'nin ilk sıra yer aldığına dikkat çekerek Mısır'ın 441 öğrenciyle ikinci, Yemen'in 432 öğrenciyle üçüncü, Türkmenistan'ın 392 öğrenciyle dördüncü ve Irak'ın ise 257 öğrenciyle beşinci sırada yer aldığını sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

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