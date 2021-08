“HİTÜ’nün akademik kadro derinliği en önemli avantajı”

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, HİTÜ’nün uluslararası düzeyde yetkiliğe sahip akademik kadrosu bulunduğunu belirterek, “Akademik kadro derinliğimiz şu anda en önemli avantajımız” dedi.

Prof. Dr. Nurcan Baykam, İletişim Uzmanı İsmail Yolcu’nun sunduğu ve Ülke TV’de canlı yayınlanan “Genç Vizyon” programına konuk oldu.

Programda soruları yanıtlayan Rektör Yardımcısı Nurcan Baykam, “Bir öğrenci, neden Hitit Üniversitesi’ni tercih etmelidir” şeklindeki soru üzerine, “Çok önemli bir süreçteyiz. Sevgili öğrencilerimiz, çok kritik süreçte tercihlerini yapmak üzereler. Gerçekten irdeleme sürecindeler, geleceklerini şekillendirecek tercihlerini yapmadan önce. Öğrencilerin, ‘küçük şehir ve yeni üniversite’ önyargılarının ortadan kalkmasında bu tür programların faydalı olacağını düşünüyorum. Çorum Hitit Üniversitesi’nin, 2006 yılında kurulmuş, genç ve dinamik üniversite olduğunu belirtmek istiyorum. Arka planda da gerek Gazi Üniversitesi ve gerek Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile olan geçmiş süreci var. Dolayısıyla bu anlamda tecrübesi eskilere dayanan bir geçmişi var. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor” dedi.

HİTÜ’nün fen, sağlık, spor ve sanat bilimlerine kadar eğitim bilimleriyle hizmet verdiğini anlatan Prof. Dr. Baykam, üniversite bünyesinde eğitim veren 11 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul, 4’ü ilçelerde olmak üzere 7 meslek yüksekokulu bulunduğunu belirterek, “17 bine yakın öğrencimiz, tercih edilebilirliği yüksek ve istihdam odaklı 228 programda eğitim görmektedir” diye konuştu.

“BİR ÇOK YENİ LİSANS

BÖLÜMLERİ AÇILIYOR”

Prof. Dr. Baykam, HİTÜ’de yeni açılan hangi lisans bölümlerin bulunduğunun sorulması üzerine de, şunları kaydetti: “Sağlık artık tüm dünyanın geleceği meslekleri arasında her zaman olduğu gibi daha da önem kazanarak yer alıyor. Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde beslenme ve diyetetik bölümü, sosyal hizmet bölümü, bu yıl için öğrenci alımı gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra, Sağlık Hizmetler Meslek Yüksekokulu’nda eczane hizmetleri, çocuk koruma, odyometre gibi bölümler yeni açılan bölümlerden bir kaçı. Diğer birimlerde de açılan yeni programlarımız mevcut. Bizim hem altyapı olarak hem de akademik personelimizin gelişmişliği, yetkinliği doğrultusunda Ar-Ge’ye yönelik çalışmalar devam ederken eğitim öğretim sürecinde de uzaktan eğitim gibi yeni yaklaşımları da gerektiren ve bu konudaki her türlü teknolojik gelişimi kullanan üniversite olarak aynı zamanda topluma yönelik, toplumun sorunlarına çözümler üretebilecek yaklaşım da sergilemekteyiz.”

“YABANCI HEKİMLERE EĞİTİM VERİR

DÜZEYDE BİR POTANSİYELE SAHİBİZ”

“Salgın sürecindeyiz. Bundan sonra yangınlarla nasıl yüzleştiysek salgınla da iç içe yaşayacağız. Değişen bu süreçte teknolojinin sağlıkla örtüşmesiyle birlikte nasıl bir gelecek öngörüyorsunuz, üniversitenizin bu yöndeki hazırlıkları nedir” şeklindeki soruyu yanıtlayan Prof. Dr. Baykam: “Sağlıkla ilişkili olarak üniversitemizde, 2017 yılından beri Tıp Fakültesi öğrencilerimizle birlikteyiz. Onlara, teknolojinin laboratuvar altyapısını, eğitimle ilgili interaktif eğitim süreçleri, maketler, anatomi laboratuvarlarında kadavra temini gibi her türlü imkanı sağlayarak eğitimi sürdürüyoruz. Bu arada önemli bir özellik; Çorum’da Tıp Fakültesi’nin eğitim araştırma hastanesi olarak kullandığı hastane, Sağlık Bakanlığı ile yapılan ortak protokol kapsamında kullanılıyor. Yeni bir hastanede öğrencilerimiz eğitimlerini ve stajlarını görüyorlar.

Bu anlamda da sağlık alanında çok yetkin akademisyenler ve uluslararası düzeyde başarı hikâyelerini de öğrencilerimiz izliyor. Dolayısıyla kendi eğitimlerine de bu çok yakın biçimde yansıyor. Örneğin, bir Diyabetik Ayak Kliniğimiz var ki hastanemizde Türkiye’de örnek gösterilen bir klinik. Diğer taraftan, Kardiyak Rehabilitasyon Merkezi gerçekten donanımı açısından teknolojinin en son kapasitede kullanıldığı merkez. Yine biliyorsunuz, Çorum ili Kırım Kongo hastalığı açısından endemik bölgede yer alıyor. Bu hastalıkla ilgili uluslararası hekimlere eğitim verir düzeyde akademik potansiyele sahibiz” diye konuştu.

Programda, canlı yayını izleyen öğrencilerin sorularının da yöneltildiği Prof. Dr. Baykam, bir öğrencinin üniversite kampüsü inşaatına ilişkin sorusu üzerine; “Çok olumlu süreçteyiz. Çok yakın zamanda yeni İlahiyat Fakültesi binasına taşınma süreci gerçekleşti. Kapasitesi büyük bir İlahiyat Fakültemiz var. Diğer birimler içinde şu anda proje ve temel atma aşamasındayız. Hızlı olarak bu yapılanmaların tamamlanması için var gücümüzle çalışıyoruz. Yakın zamanda fiziksel olarak daha iyi noktaya geleceğiz. Ama fiziksel yapılanmanın dışında, bir üniversitenin üniversite olmasında, akademik ve araştırma geliştirme süreçlerinin çok daha ön planda değerlendirilmesi gerektiğini söylemek istiyorum” şeklinde konuştu.

“AKADEMİK KADRO

DERİNLİĞİMİZ VAR”

Prof. Dr. Baykam, bir öğrencinin, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi akademik kadro derinliğine yönelik sorusuna da “Akademik kadro derinliğimiz şu anda en önemli avantajımız. Çorum ilinin lokasyonu sayesinde, Ankara’dan çok değerli, alanında yetkin akademisyenler, öğretim üyeleri burada kuruluş aşamasından beri bizimle birlikte. Bu bazen iki şehri yaşamak gibi bu değerleri taşımamız mümkün oldu. Açık yüreklilikle söylüyorum, Tıp Fakültemiz’in, şu anda alanında yetkin, uluslararası düzeyde yetkin bir akademik kadroya sahip olduğundan öğrencilerimiz kesinlikle emin olsunlar.”

“Tıp Fakültesi’ni Türkçe ve İngilizce okumanın farkı var mıdır” şeklindeki soruyu da yanıtlayan Prof. Dr. Baykam, “İngilizce ve Türkçe tartışılıyor. Tıp Fakültesi’nde, Türkçe eğitimin dezavantaj olmadığını söylemek istiyorum. İngilizce eğitimi de iyi bir seçenek olabilir fakat Türkçe eğitim de kesinlikle dezavantaj değildir” ifadesini kullandı.

“ÖĞRENCİLERİMİZİN PROJELERE

KATILMASI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Prof. Dr. Baykam HİTÜ’nün “makine ve imalat teknolojileri” alanında ihtisaslaşan yükseköğretim kurumu olmasının, öğrencilere yansımasına dair soru üzerine de şunları söyledi: “İhtisaslaşma kapsamında bölge kalkınmasına yönelik misyon verilen üniversiteler söz konusuydu. Hangi alan talep ediliyorsa, YÖK tarafından değerlendirilerek bu ihtisas alanı konusunda yetkilendiriliyordu. Biz de gerek Çorum’un makine sanayi alanındaki potansiyeli, gerek üniversitemizin akademik altyapısı, bunun yanı sıra laboratuvar altyapısı göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirme sonucunda, bu misyon bize verildi. Sonuçta biz üniversite olarak geçen yıldan bu yana makine ve imalat teknolojileriyle ilgili çalışmalar kapsamında projeler, sanayi ve üniversiteler arasında işbirliği ve sonuçta bölgenin kalkınmasına katkıda bulanacak Ar-Ge faaliyetleriyle prototip üretime geçilmesine ilişkin süreçler yaşıyoruz. Bunun öğrencilere yansıması söz konusudur. Öğrencilerin de bu projelere katılması söz konusu. Üniversite olarak öğrencilerin bu projelere katılması bizim önem verdiğimiz konu. Bu konuda çok mutluyuz ve umutluyuz.”

(Volkan SINAYUÇ)