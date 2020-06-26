HİTÜ’nün AB Projesinin ilk aşaması tamamlandı

Dünya genelinde ve ülkemizde yaşanan salgın Covid19 ile bilgi ve iletişim teknolojilerine olan ihtiyaç ve talebin daha da arttığının ifade edildiği açıklamada, Bu dönemde bilgi ve iletişim teknolojilerinin, üretimde, pazarlamada, dağıtımda, öğrenme ve öğretme süreçlerinde kullanımının daha da artığının görüldüğü belirtildi.

Eğitim ve yaşam boyu öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemli bir rol oynadığının ifade edildiği açıklamada, bu amaçla projenin, eğitmenlerin yetişkin eğitimini öğrenciler için daha etkileşimli ve çekici hale getirmelerine yardımcı olacak bir dizi eğitim materyali, araç ve yazılıma erişim sağlayacağı dile getirildi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Üniversitelerin, bulunduğu şehre, bölgeye ve ülkeye yönelik sağlayacağı katkıların bir türü olan proje çalışmaları ile üniversite-toplum ve üniversite-sanayi etkileşimi artmaktadır. Bu amaçla hazırlanan ve uluslararası ortakların etkileşimi ile yürütülen projemizin bilgi ve iletişim teknolojilerini eğitim ve öğrenme platformlarına olan katkısını artırmak amacıyla 4 temel fikri çıktısı bulunmaktadır. Bunlar:

Dijital Okuryazarlık Teknik Gereksinim Raporu, Yetişkin Eğitimi Eğitmenleri İçin Dijital Beceri Öğrenme Çıktıları, Dijital Beceri Eğitimi Çevrimiçi Öğrenme Platformu ile Eğitim Ve Teknik Yazılımlar İçin Mobil Uygulamadır”(Haber Merkezi)