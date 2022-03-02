HİTÜ’den yurt dışı fırsatı
Hitit Üniversitesi öğrencilerine Erasmus+ Gençlik Hareketliliği kapsamında yurtdışı fırsatı sunuyor.
Hitit Üniversitesi'nden konuyla ilgili bir duyuruda bulunuldu. Yapılan duyuruda; Teknoloji Transfer Ofisi olarak stratejik hedeflerimiz doğrultusunda öğrencilerimizin farklı kültürleri deneyimleyip, dil becerilerini geliştirmek ve kariyer yolculuklarına katkı sağlamak amacıyla ilkini 2021 Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz yurtdışı proje etkinliklerimizin ikincisini sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kapsamda, Nisan - Mayıs 2022 aylarında Erasmus Plus Gençlik Değişimi ile İngiltere’degerçekleştirilmesi planlanan farklı projelere katılım sağlamak üzere 15 öğrencimiz (ön lisans, lisans, lisansüstü) masrafları proje bütçesinden karşılanmak üzere seçilecektir. Projeye katılmak isteyen öğrencilerimizin Teknoloji Transfer Ofisi internet sitesindeki (www.tto.hitit.edu.tr) “Erasmus+ Kayıt” sekmesinden veya buraya tıklayarak kayıt yaptırması gerekmektedir. Sorularınız için tto@hitit.edu.tr e-posta adresi veya 0364 219 28 77 numaralı telefon üzerinden iletişim kurabilirsiniz” görüşüne yer verildi.
(Haber Merkezi)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|27
|66
|2. Konyaspor
|27
|49
|3. Başakşehir
|27
|46
|4. Fenerbahçe
|27
|46
|5. Adana Demirspor
|27
|45
|6. Beşiktaş
|27
|44
|7. Alanyaspor
|27
|43
|8. Hatayspor
|27
|42
|9. Karagümrük
|27
|39
|10. Kayserispor
|27
|38
|11. Gaziantep FK
|27
|36
|12. Galatasaray
|27
|35
|13. Sivasspor
|27
|34
|14. Antalyaspor
|27
|32
|15. Kasımpaşa
|27
|29
|16. Giresunspor
|27
|29
|17. Göztepe
|27
|27
|18. Altay
|27
|25
|19. Rizespor
|27
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|27
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|26
|55
|2. Ümraniye
|26
|52
|3. Bandırmaspor
|26
|46
|4. Erzurumspor
|26
|44
|5. İstanbulspor
|25
|43
|6. Eyüpspor
|25
|42
|7. Samsunspor
|25
|39
|8. Manisa Futbol Kulübü
|26
|36
|9. Adanaspor
|26
|34
|10. Boluspor
|24
|34
|11. Keçiörengücü
|25
|34
|12. Gençlerbirliği
|26
|33
|13. Tuzlaspor
|24
|31
|14. Kocaelispor
|25
|29
|15. Menemen Belediyespor
|26
|29
|16. Denizlispor
|26
|27
|17. Altınordu
|26
|25
|18. Bursaspor
|24
|24
|19. Balıkesirspor
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|27
|66
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|27
|47
|5. West Ham United
|27
|45
|6. Arsenal
|24
|45
|7. Tottenham
|25
|42
|8. Wolverhampton Wanderers
|26
|40
|9. Southampton
|26
|35
|10. Brighton
|26
|33
|11. Crystal Palace
|27
|30
|12. Leicester City
|24
|30
|13. Aston Villa
|25
|30
|14. Newcastle
|25
|25
|15. Brentford
|27
|24
|16. Leeds United
|26
|23
|17. Everton
|24
|22
|18. Burnley
|25
|21
|19. Watford
|26
|19
|20. Norwich City
|26
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|26
|60
|2. Sevilla
|26
|54
|3. Real Betis
|26
|46
|4. Barcelona
|25
|45
|5. Atletico Madrid
|26
|45
|6. Villarreal
|26
|42
|7. Real Sociedad
|25
|41
|8. Athletic Bilbao
|26
|37
|9. Valencia
|26
|33
|10. Osasuna
|26
|33
|11. Celta Vigo
|26
|32
|12. Rayo Vallecano
|25
|31
|13. Elche
|26
|29
|14. Espanyol
|26
|29
|15. Getafe
|26
|27
|16. Mallorca
|25
|26
|17. Granada
|26
|25
|18. Cadiz
|26
|21
|19. Deportivo Alaves
|26
|21
|20. Levante
|26
|18