HİTÜ’den yurt dışı fırsatı

Hitit Üniversitesi'nden konuyla ilgili bir duyuruda bulunuldu. Yapılan duyuruda; Teknoloji Transfer Ofisi olarak stratejik hedeflerimiz doğrultusunda öğrencilerimizin farklı kültürleri deneyimleyip, dil becerilerini geliştirmek ve kariyer yolculuklarına katkı sağlamak amacıyla ilkini 2021 Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz yurtdışı proje etkinliklerimizin ikincisini sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kapsamda, Nisan - Mayıs 2022 aylarında Erasmus Plus Gençlik Değişimi ile İngiltere’degerçekleştirilmesi planlanan farklı projelere katılım sağlamak üzere 15 öğrencimiz (ön lisans, lisans, lisansüstü) masrafları proje bütçesinden karşılanmak üzere seçilecektir. Projeye katılmak isteyen öğrencilerimizin Teknoloji Transfer Ofisi internet sitesindeki (www.tto.hitit.edu.tr) “Erasmus+ Kayıt” sekmesinden veya buraya tıklayarak kayıt yaptırması gerekmektedir. Sorularınız için tto@hitit.edu.tr e-posta adresi veya 0364 219 28 77 numaralı telefon üzerinden iletişim kurabilirsiniz” görüşüne yer verildi.

(Haber Merkezi)

