HİTÜ’den yeni proje 

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında HİTÜ tarafından yürütülen “İnsana Yakışır Hayat İçin İnsana Yakışır İş” isimli projenin tanıtımı bugün saat 10.45’te Anitta Otel’de yapılacak.

Proje Koordinatörü Berna Gür’ün sunumu ile başlayacak olan tanıtımda Maden Mühendisi İsa Araç ile birlikte Mehmet Caner Demir, Süreyya Erkan, Cafer Uzunkaya birer konuşma yapacak.

Toplantıya katılmaları halinde Rektör Ali Osman Öztürk ile Vali Mustafa Çiftçi de birer konuşma yapacak.

(Haber Merkezi)

