HİTÜ’den tanıtım atağı

Heyecanla beklenen üniversite sınav sonuçları açıklanırken, şimdi öğrenciler tercih maratonuna giriyor. Aileler ve öğrenciler hangi üniversite ve hangi bölümü tercih etmeleri gerektiği konusunda araştırmalara başladı. Hitit Üniversitesi de bu dönemde öğrenicilere rehber olacak bir çalışmaya imza atıyor.

“Tercih Dönemi” isimli program ile sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan HİTÜ, tercih sürecinde üniversite adaylarına fakülte ve bölümlerini tanıtıyor. Ayrıca üniversite programlarının tanıtımı için kısa filmler hazırlanarak HİTÜ’nün sosyal medya hesaplarından yayınlanıyor.

“En Özel Devlet Üniversitesi” sloganıyla eğitim akademik çalışmalarını sürdüren HİTÜ, yayınlarıyla tüm üniversite adaylarını Hitit ailesine katılmaya davet ediyor.

(Volkan SINAYUÇ)

