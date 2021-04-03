HİTÜ’den Staj Seferberliği Programı’na 1133 başvuru

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan Staj Seferberliği Programı’na Hitit Üniversitesi’nden bin 133 öğrencinin başvurduğu bildirildi.

Türkiye genelinde 81 ildeki tüm üniversitelerden öğrencilere fırsat eşitliği sunan Staj Seferberliği Programı’na ilgi arttı. Hitit Üniversitesi’nden geçen yıl, lisans ve önlisans düzeyinde 33 öğrenci söz konusu program kapsamında staj yapmak üzere başvuruda bulunurken, bu yıl bu sayı bin 133’e yükseldi.

Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı platformu üzerinden açılan staj ilanına başvuran öğrenciler, işverenler tarafından, akademik, mesleki, sanatsal, sosyal ve sportif yeterlikleri üzerinden değerlendirilecek. Staj tekliﬁ gönderme aşamasında kimlik bilgileri işverenlerin erişimine açılmayan adaylar, bu sayede sadece sahip oldukları nitelikler özelinde değerlendirilerek fırsat eşitliğine sahip olacak.

Başvuru değerlendirme sürecini başarıyla geçen öğrenciler, 385'i özel sektör, bin 658'i de kamu kurumlarından olmak üzere toplam 2 bin 43 kurumdan birinde staj yapma imkanı bulacak. (Haber Merkezi)