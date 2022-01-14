HİTÜ’den “Koçum Benim” projesi

Hitit Üniversitesi “Koçum Benim Projesi”ni hayata geçiriyor. Hitit Üniversitesi’nden yapılan açıklamada yaşam koçu olmak isteyen öğrencilere çağrı yapıldı.

Hitit Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen ve Yeşilay Cemiyeti’nin desteklediği “Koçum Benim Projesi” için başvurular alınıyor.

Hitit Üniversitesi’nden yapılan açıklamada “Yaşam koçu olmak isteyen öğrencilerimizi bekliyoruz. Yaşam koçlarımız orta öğrenim dönemini sağlıklı atlatmış ve herhangi bir bağımlılığı olmayan üniversite gençlerinden oluşacaktır. Bu üniversite öğrencilerimiz, kamu ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde danışmanlık ve sosyal destek mekanizmalarında aktif rol alacaktır” denildi.

Yaşam koçu olmak isteyen üniversite öğrencilerinin, http://kocumbenimprojesi.com/ adresinde bulunan “Yaşam Koçu Olmak İstiyorum” linkinde yer alan bölümü doldurmaları gerektiği bildirildi.

(Volkan SINAYUÇ)

