HİTÜ’den engelli bireylere modifiye tekerlerli sandalye

Çorum’da yaşayan ve ileri seviyede fiziksel engeli bulunan 42 yaşındaki Neslihan Özkadı isimli özel birey, Hitit Üniversitesi’nden uzman mühendislerin tasarladıkları tekerlekli sandalye sayesinde hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitimine devam eden Neslihan Özkadı’ya, Belediye yetkilileri tarafından akülü engelli aracı hediye edilmek istendiği, ancak fiziksel engelinden dolayı bu aracı kullanamadığı öğrenildi. Yüzde 82 oranda fiziksel engeli olan Özkadı’nın aracı kullanamadığının anlaşılması üzerine belediye yetkilileri HİTÜ Mühendislik Fakültesi’ne başvurarak joystickli aracın revizyon işleminin yapılması yönünde destek talebinde bulundu.



Bunun üzerine Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seyfi Polat, Dr. Öğretim Üyesi Özgür Özdilli ve Araştırma Görevlisi Mustafa Reşit Haboğlu ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Furkan Akbulut, Neslihan Özkadı’nın ayak ve kol hareketlerinin analizini yaparak, tekerlekli sandalyeyi rahat ve güvenli bir şekilde kullanabileceği şekilde yeniden tasarlamak içir çalışma başlattı.

Doç. Dr. Seyfi Polat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Özkadı’nın joysticki eliyle kullanamadığını tespit ettiklerini, bu nedenle ileri ve geri gitme özelliklerinin joystick ile bağlantısını kesip, sağ ve sol pedallara vererek engelli aracını kullanabileceği hale getirdiklerini söyledi. Sağa ve sola dönme özelliklerinin ise farklı daha büyük bir joystick eklenerek kontrol edilebilir şekilde düzenlediklerini anlatan Doç. Dr. Polat, “Neslihan artık, bahsi geçen hareket özellikleri revize edilmiş joystickli tekerlekli sandalyeyi araç trafiğinin olmadığı bölgelerde ve bir kişinin refakatı eşliğinde kullanabilecek” diye konuştu.



“NESLİHAN ÖZKADI BÜYÜK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ”

Belediye Engelli Eğitim Merkezi Sosyal Servisi Görevlisi Hülya Karaer, Neslihan Özkadı’nın, tekerlekli sandalyeyi kullanabilecek olmasından dolayı büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Neslihan Özkadı’nın, daha önce başkasının yardımı olmadan aracı hareket ettiremediğini dile getiren Karaer, şöyle konuştu: “Neslihan’ı, serbest zamanlarda çoğunlukla bir köşede arkadaşlarını izlerken buluyorduk. Bizim yardımımız olmadan bir yerden bir yere gidemiyordu. Neslihan için engelli aracını kullanabilmek büyük bir hayaldi. Şimdi bu yeniden tasarlanan araç sayesinde merkezimizde artık istediği yere kendisi gidebiliyor. Bu yeni aracı Neslihan’ı çok mutlu etti, inanılmaz bir mutluluk yaşıyor. Onun yaşadığı mutluluk, merkezimizde tüm personeli de çok mutlu etti. Çorum Belediyemize ve Hitit Üniversitesi hocalarına teşekkür ediyoruz.”



AŞGIN VE ÖZTÜRK DE MUTLULUĞUNU PAYLAŞTI

Öte yandan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de Belediye Engelli Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek, Neslihan Özkadı’nın revize edilmiş engelli aracına kavuşmanın mutluluğunu paylaştı.

Çorum Belediye Başkanı Aşgın, Hitit Üniversitesi öğretim elemanlarının Neslihan Özkadı’ya özel bir araç tasarladığına işaret ederek “Belediye olarak engelli vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek bizim için önemli bir sorumluluk. Neslihan’ın, temin ettiğimiz yeni aracı kullanabilecek olması gerçekten bizim için de büyük mutluluk. Hocalarımıza bu anlamlı desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de Neslihan Özkadı’ya engelli aracını teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Seyfi hoca ve ekibi, daha önce yine aynı merkezde eğitim gören engelli bir gencimize özgü araç tasarlamıştı. Şimdi de Neslihan için böyle bir çalışma yapıldı. Bundan sonra da ihtiyaç olması halinde bu tür çalışmalara devam etmek istiyoruz. Bu anlamda pek çok alanda olduğu gibi Çorum Belediyesi ile yaptığımız ortak çalışmalarımıza deva edeceğiz. Neslihan’ın yeni aracına kavuşmasıyla yaşadığı mutluluğu görmek bizim için çok kıymetli” şeklinde konuştu.

Bilindiği gibi Engelli Eğitim Merkezi’ne devam eden Bekir Madan’ın da tekerlekli sandalyesi daha önce modifiye edilerek ona özel olarak hazırlanmıştı.

(Haber Merkezi)

