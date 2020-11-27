HİTÜ’den Dr. Özyol’a teşekkür

HİTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Gülhan ve Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Çağatay Evrim Afşarlar ile Doç. Dr. İhsan Çetin, görevi sona eren Dr. Öğretim Üyesi Nazlı Hayırlı Özyol’u ziyaret etti. Özyol’un görevini büyük bir özveri ile tamamladığı belirtilerek çiçek ve plaket verildi.

(Haber Merkezi)